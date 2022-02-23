«Нам не хватает сплочения и эмоций»: Юран в третий раз возглавил «Химки»

Сергей Юран назначен главным тренером ФК «Химки». Перед специалистом стоит задача сохранить команду в российской Премьер-лиге. На зимний перерыв подмосковный клуб ушёл с активом в 14 очков, замыкая турнирную таблицу. Всё межсезонье с футболистами работал Игорь Черевченко. Как объяснил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков, с тренером изначально были краткосрочные договорённости, поэтому расставание прошло спокойно.

Футбольные «Химки» объявили о назначении на пост главного тренера Сергея Юрана. По информации портала «Чемпионат», контракт с ним подписан на 1,5 года. Специалист уже присоединился к команде, которая проводит тренировочный сбор в Турции. Перед наставником стоит сложная задача по сохранению места в Премьер-лиге, поскольку сейчас подмосковный коллектив занимает последнюю строчку в турнирной таблице, набрав 14 очков в 18 матчах.

Впрочем, опыт работы в такой сложной ситуации у Юрана есть. Он уже дважды занимал аналогичную должность в «Химках», и в 2008 году клуб также боролся за выживание. В тот раз всё завершилось успешно. Как отмечает специалист, он постарается повторить с командой этот результат.

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«Для меня очень важен коллектив, чувство единения и полная самоотдача. Если это будет — «Химки» проведут успешную концовку. Немаловажно, что в команде собрались мастеровитые и опытные игроки. Жалко, что не провёл с командой ни одного сбора. До рестарта чемпионата всего три дня, у нас сложный календарь, но я верю в ребят. Для меня это большой вызов. Кроме этого, я очень рад вернуться домой», — цитирует тренера пресс-служба подмосковного клуба.

Время сменить наставника «Химки» выбрали не самое подходящее, поскольку уже 26 февраля футболистам предстоит играть с одним из лидеров РПЛ — московским «Динамо». И у тренера практически нет времени познакомиться с футболистами. Всю зиму со спортсменами работал Игорь Черевченко. С этим специалистом команда в прошлом сезоне заняла рекордное восьмое место в чемпионате России, однако в нынешнем чемпионате начались проблемы.

Руководство подмосковного клуба хотело сменить наставника ещё осенью: 25 октября было объявлено о расторжении контракта с главным тренером, и несколько встреч футболистами руководил Игорь Ющенко. Однако, похоже, все кандидаты в тот момент отказались спасать «Химки», и через 25 дней Черевченко вернулся в команду.

В межсезонье поиски нового тренера закончились более успешно, но потребовали больше времени, чем планировалось. В итоге руководство «Химок» остановилось на Юране. Как отметил генеральный директор «Химок» Владимир Габулов, они быстро нашли общий язык и теперь будут вместе развивать клуб.

«При выборе наставника мы отталкивались от личных и профессиональных качеств, а также умения в кратчайшие сроки наладить контакт с командой. На первой встрече мы сразу нашли общий язык — очень важно, что с тренерским штабом мы будем работать в одном направлении. Сергей Николаевич хорошо знаком со спецификой нашего футбола, у него есть необходимый опыт решения задачи в такой непростой ситуации. Желаю успехов новому тренерскому штабу!» — отметил бывший футболист.

В свою очередь, член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков отметил, что Юран своей харизмой сможет сплотить игроков.

«Это его третий приход, в 2020-м году я тоже был инициатором приглашения Сергея Николаевича. Тогда «Химки» дошли до финала Кубка России, играли с «Зенитом», чуть не хватило до победы. Сейчас команда собрана из хороших специалистов, но нам не хватает некого сплочения, эмоций. Юран как раз может своей харизмой полностью этот пробел закрыть. Понятно, времени до старта второй части РПЛ остаётся немного. Знаю тренера, ему эта задача по силам», — приводит его слова «Чемпионат».

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С Черевченко клуб расстался спокойно и без какого-либо недопонимания со стороны тренера. Как объяснил Терюшков, с ним изначально была краткосрочная договорённость.

«Он выполнил задачу прошлого сезона, сохранил клуб в РПЛ с лучшим результатом за всю историю, но время идёт. В этом году Игорь Геннадьевич нас выручил, вернулся в «Химки» в ноябре на четыре игры, работал с командой на сборах. Тогда просили Черевченко нас поддержать, возник ряд проблем в переговорах с кандидатами. Общался на сборах с тренерским штабом, вопросов от руководства не было. Черевченко подготовил команду к старту второй части сезона. Был не совсем удачный последний матч с «Крыльями Советов», но уверен, что новый наставник сможет решить задачу», — объяснил специалист.

Юран до возвращения в «Химки» не сидел без дела. Он возглавлял «СКА-Хабаровск», который после 25 матчей занимает пятое место в ФНЛ и борется за выход в Премьер-лигу. Однако здесь с расторжением контракта проблем не возникло. Ещё в начале сезона при подписании соглашения тренер поставил условие руководству, что оно не должно препятствовать уходу, если специалисту поступит предложение из РПЛ. Вместо Юрана руководить клубом, скорее всего, будет Алексей Поддубский.