Арбитр Казарцев рассказал об изменениях при новом главе судейского корпуса Перейре

Арбитр Василий Казарцев рассказал, что изменилось при новом главе департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виторе Перейре.

«Пришёл человек очень опытный, с большим судейским и менеджерским бэкграундом. Он передаёт знания, свой подход. Период сборов стал несколько длиннее, чем раньше. Мы в первый же день сдавали теорию, видео и фитнес-тест — такого раньше не было. Во время тренировок на поле они вместе с Йоуни Хютией моделировали различные игровые ситуации, активно участвовали. Я не могу сказать, что это кардинально что-то новое. В 2012—2013 годах при Роберто Розетти мы также на занятиях моделировали ситуации. Но такого давно не было», — цитирует Казарцева «Спорт-Экспресс».

Перейра возглавил департамент судейства РФС 23 сентября 2021 года. Соглашение с португальским специалистом рассчитано на два сезона. На этом посту Перейра сменил венгра Виктора Кашшаи.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Карасёв обслужит матч ЛЕ «Наполи» — «Барселона».