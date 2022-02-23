Арбитр Казарцев рассказал об изменениях при новом главе судейского корпуса Перейре

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Арбитр Василий Казарцев рассказал, что изменилось при новом главе департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виторе Перейре.
Арбитр Казарцев рассказал об изменениях при новом главе судейского корпуса Перейре
  • РИА Новости

«Пришёл человек очень опытный, с большим судейским и менеджерским бэкграундом. Он передаёт знания, свой подход. Период сборов стал несколько длиннее, чем раньше. Мы в первый же день сдавали теорию, видео и фитнес-тест — такого раньше не было. Во время тренировок на поле они вместе с Йоуни Хютией моделировали различные игровые ситуации, активно участвовали. Я не могу сказать, что это кардинально что-то новое. В 2012—2013 годах при Роберто Розетти мы также на занятиях моделировали ситуации. Но такого давно не было», — цитирует Казарцева «Спорт-Экспресс».

Перейра возглавил департамент судейства РФС 23 сентября 2021 года. Соглашение с португальским специалистом рассчитано на два сезона. На этом посту Перейра сменил венгра Виктора Кашшаи. 

Ранее сообщалось, что российский арбитр Карасёв обслужит матч ЛЕ «Наполи» — «Барселона».

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