Российский арбитр Карасёв обслужит матч ЛЕ «Наполи» — «Барселона»

Российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Наполи» — «Барселона».

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистировать Карасёву будут Игорь Демешко и Алексей Лунёв. Резервный арбитр — Кирилл Левников. За VAR будет отвечать голландец Пол ван Букел и его помощник Деннис Хиглер.

Ответный матч «Наполи» и «Барселоны» состоится 24 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Первый поединок между этими коллективами завершился со счётом 1:1.

Ранее Сорокин заявил, что УЕФА не обсуждал с ним перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга.