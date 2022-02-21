«Спорт сближает»: почему победа в паре россиянина Рублёва и украинца Молчанова в Марселе вызвала одобрение

Победа россиянина Андрея Рублёва и украинца Дениса Молчанова в парном разряде турнира в Марселе вызвала серьёзный резонанс. Уроженец Москвы подчеркнул, что они с коллегой «занимаются спортом, а не политикой». Олимпийская чемпионка Елена Веснина в интервью RT высоко оценила решение теннисистов выступать вместе и отметила, что их шаг способен стать примером для людей. По мнению тренера Андрея Чеснокова, на корте есть место только дружбе и взаимопониманию.

Турнир в Марселе получился для Андрея Рублёва успешным вдвойне. Он не только одержал победу в одиночном разряде, завоевав девятый титул в карьере, но и выиграл парный в дуэте с украинцем Денисом Молчановым.

У россиянина хватило сил на оба вида. В первом он последовательно оказался сильнее сразу трёх французов — Ришара Гаске, Люка Пуя и Бенжамена Бонзи. В финале же он в двух сетах одолел канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:5, 7:6. Однако времени отпраздновать успех у уроженца Москвы не было, поскольку всего через несколько часов его ждала решающая встреча с южноафриканцем Рэйвеном Клаасеном и японцем Беном Маклахланом.

Это противостояние получилось для украинско-российской пары непростым. Они проиграли первую партию, а во второй с огромным трудом восстановили равновесие в счёте. В результате судьба трофея решилась на чемпионском тай-брейке, в котором Молчанов и Рублёв оказались сильнее — 10:7.

После окончания матча они тепло обнялись и вместе позировали для фотографов. А журналисты, разумеется, не могли не спросить у обоих, почему они согласились сыграть вместе, несмотря на натянутые отношения между двумя странами.

«Мы обычные люди, мы не занимаемся политикой, а занимаемся спортом. Спорт сближает: болельщики поддерживают свою команду и своих игроков. В конце концов, мы переживаем это время все вместе. Всё просто. Мир всем», — заявил Рублёв.

В свою очередь, Молчанов назвал победу в Марселе особенным моментом и поблагодарил россиянина за помощь.

«Я уже довольно долго занимаюсь этим спортом, и для меня это значимый титул. Я выиграл много челленджеров, но эта победа — нечто другое. Когда были моложе, мы с Рублёвым тренировались в одном и том же месте. Вначале я помогал Андрею, а теперь Андрей помогает мне», — подчеркнул украинец.

Рублёв и Молчанов во Франции действительно проявили себя слаженным дуэтом, обладающим мужским характером и силой воли. Все четыре встречи они выиграли только на чемпионском тай-брейке, а в двух, уступив в первой партии, находили в себе силы, чтобы переломить их ход.

При этом теннисистам не привыкать вместе выходить на корт. Например, в 2015-м они выиграли турнир в Далласе. В целом их всегда объединяли тёплые отношения, и в начале карьеры украинец даже помогал партнёру, который моложе на десять лет, освоиться в туре. Теперь тот помог ему завоевать титул в Марселе.

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Совместная победа дуэта вызвала в России исключительно положительные эмоции. Так, трёхкратный победитель турниров Большого шлема в парном разряде Елена Веснина призналась, что её не удивило решение спортсменов сыграть вместе.

«Поверьте, теннисисты, выступающие в ATP и WTA, совершенно не разделяют друг друга по национальному признаку. Мы все продолжаем общаться так же, как делали это раньше. Андрей и Денис знают друг друга много лет и неоднократно выходили на корт вместе. Остаётся только поздравить их с победой, а Рублёва — с золотым дублем в Марселе. Здорово, что ребята продолжают общаться и не смешивают происходящее в мире с личными отношениями», — заявила Веснина в интервью RT.

По её словам, спортсменам важно совершать подобные поступки, чтобы подавать людям правильный пример.

«К сожалению, многие верят непонятным СМИ и источникам, которые утверждают, что мы все враги и ненавидим друг друга. Пример Рублёва и Молчанова, которые не изменили своих отношений из-за геополитики, демонстрирует: мы остаёмся одним народом и должны жить дружно и сосуществовать в мире. Наверняка жест ребят может злить некоторых политиков, но многих он способен вдохновить», — добавила Веснина.

В свою очередь, известный тренер Андрей Чесноков также заверил, что политическая напряжённость никак не влияет на отношения соперников в туре.

«Теннисисты нормально общаются друг с другом. С утра приходят, завтракают вместе, сидят за одним столом. Никакой агрессии и ненависти между ними нет и близко. Хотя, конечно, происходит всякое. Лет пять назад я встретился на «Ролан Гаррос» с бывшим украинским теннисистом Андреем Медведевым. Поздоровался. Он спросил: «Крым наш?» Ответил: «Андрей, даже если скажу, что ваш, это что-то решит?» Вроде потом нормально пообщались», — отметил Чесноков.

По мнению специалиста, Рублёв и Молчанов в первую очередь являются спортсменами и приехали в Марсель играть, а не обсуждать политические противоречия.

«Они взяли титул и порадовали обе страны. На мой взгляд, здорово, когда Украина и Россия вместе одерживают победы. Их успех показывает, что не везде идёт война. На теннисном корте места ей нет. Здесь царят дружба и взаимопонимание», — добавил тренер.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова также приветствовала решение Рублёва и Молчанова сыграть вместе.

«Это классно, когда спорт выше политики. Меня сильно обрадовал такой поступок. Неужели у нас хоть где-то есть первые шаги в сотрудничестве? Я не представляла себе, как украинская сторона пошла на это… Я за такие же акции, которые сделали наш теннисист и украинец. Это абсолютно нормально. Так и должно быть. Спорт — он вне политики. Два спортсмена приняли решение играть вместе и победили», — приводит слова Журовой Sport24.