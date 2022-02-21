Чесноков: Рублёв и Молчанов выиграли титул и порадовали Россию и Украину

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу российского и украинского теннисистов Андрея Рублёва и Дениса Молчанова на турнире в Марселе в парном разряде.

«Рублёв и Молчанов — в первую очередь спортсмены. Они приехали в Марсель играть, а не обсуждать свои политические предпочтения. Они выиграли титул и порадовали обе страны. На мой взгляд, здорово, когда Украина и Россия вместе одерживают победы на корте. Их успех показывает, что не везде идёт война. На теннисном корте места ей нет. Здесь царят дружба и взаимопонимание», — заявил Чесноков в интервью RT.

Ранее Чесноков рассказал, что отношения между Украиной и Россией непростые, но теннисисты нормально общаются друг с другом.