Чесноков: Рублёв и Молчанов выиграли титул и порадовали Россию и Украину

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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу российского и украинского теннисистов Андрея Рублёва и Дениса Молчанова на турнире в Марселе в парном разряде.
Чесноков: Рублёв и Молчанов выиграли титул и порадовали Россию и Украину
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«Рублёв и Молчанов — в первую очередь спортсмены. Они приехали в Марсель играть, а не обсуждать свои политические предпочтения. Они выиграли титул и порадовали обе страны. На мой взгляд, здорово, когда Украина и Россия вместе одерживают победы на корте. Их успех показывает, что не везде идёт война. На теннисном корте места ей нет. Здесь царят дружба и взаимопонимание», — заявил Чесноков в интервью RT.

Ранее Чесноков рассказал, что отношения между Украиной и Россией непростые, но теннисисты нормально общаются друг с другом.

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