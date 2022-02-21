Чесноков: отношения между Украиной и Россией непростые, но теннисисты нормально общаются друг с другом

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на решение российского и украинского теннисистов Андрея Рублёва и Дениса Молчанова выступить на турнире в Марселе в парном разряде.

«К сожалению, отношения между Украиной и Россией сейчас непростые, но в самом Туре никакой напряжённости нет даже близко. Теннисисты нормально общаются друг с другом. С утра приходят, завтракают вместе, сидят за одним столом. Никакой политической агрессии и ненависти между ними нет и близко. Хотя, конечно, происходит всякое. Лет пять назад я встретился на «Ролан Гаррос» с бывшим украинским теннисистом Андреем Медведевым. Поздоровался. Он спросил: «Крым наш?» Ответил: «Андрей, даже если скажу, что ваш, это что-то решит?» Вроде нормально пообщались», — заявил Чесноков в интервью RT.

Напомним, Рублёв и Молчанов одержали победу на турнире в Марселе в парном разряде.

Ранее Веснина заявила, что жест Рублёва и Молчанова может злить некоторых политиков, но людей вдохновит.