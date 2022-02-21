Веснина: жест Рублёва и Молчанова может злить некоторых политиков, но людей вдохновит

Олимпийская чемпионка Елена Веснина отреагировала на решение российского и украинского теннисистов Андрея Рублёва и Дениса Молчанова выступить на турнире в Марселе в парном разряде.

«Считаю, спортсменам очень важно совершать такие поступки. К сожалению, многие люди верят непонятным СМИ и источникам, которые утверждают, что мы все враги и ненавидим друг друга. Пример Рублёва и Молчанова, которые не изменили своих отношений из-за геополитики, демонстрирует, что мы остаёмся одним народом и должны жить дружно и сосуществовать в мире. Наверняка, жест ребят может злить некоторых политиков, но многих людей он способен вдохновить», — заявила Веснина в интервью RT.

Ранее Веснина рассказала, что её абсолютно не удивило решение Рублёва и Молчанова сыграть в паре.