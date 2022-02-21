Веснина: меня абсолютно не удивило решение Рублёва и Молчанова сыграть в паре

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу российского и украинского теннисистов Андрея Рублёва и Дениса Молчанова на турнире в Марселе в парном разряде.

«Меня абсолютно не удивило решение Рублёва и Молчанова сыграть в паре. Поверьте, теннисисты, выступающие в ATP и WTA, совершенно не разделяют друг друга по национальному признаку. Мы все продолжаем общаться так же, как делали это раньше. Андрей и Денис знают друг друга много лет и неоднократно выходили на корт вместе. Остаётся только поздравить их с победой, а Рублёва — с золотым дублем в Марселе. Здорово, что ребята продолжают общаться и не смешивают происходящее в мире с личными отношениями», — заявила Веснина в интервью RT.

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