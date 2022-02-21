Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP

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Россиянин Даниил Медведев по-прежнему занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте ATP.

26-летний теннисист из Москвы сократил отставание от первой ракетки мира Новака Джоковича. Теперь он уступает сербу 440 очков.

Напомним, что Джокович из-за конфликта с эмиграционными властями Австралии не смог принять участие в первом по счёту в сезоне турнире Большого шлема в Мельбурне. Медведев в финале Australian Open — 2022 проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

Андрей Рублёв занимает в рейтинге ATP седьмое место. Россиянин накануне одержал победу на турнире в Марселе.

Аслан Карацев опустился на 22-е место, Карен Хачанов идёт на 26-й строчке.

Ранее сообщалось, что Людмила Самсонова проиграла Ализе Корне в первом круге турнира WTA в Дохе.

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