Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP
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Об этом сообщается на сайте ATP.
26-летний теннисист из Москвы сократил отставание от первой ракетки мира Новака Джоковича. Теперь он уступает сербу 440 очков.
Напомним, что Джокович из-за конфликта с эмиграционными властями Австралии не смог принять участие в первом по счёту в сезоне турнире Большого шлема в Мельбурне. Медведев в финале Australian Open — 2022 проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.
Андрей Рублёв занимает в рейтинге ATP седьмое место. Россиянин накануне одержал победу на турнире в Марселе.
Аслан Карацев опустился на 22-е место, Карен Хачанов идёт на 26-й строчке.
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