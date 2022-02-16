Месть Резцовой, тёплые объятия Бурова и Абраменко и достижение Большунова: чем запомнился 12-й день Игр

Российские спортсмены завоевали четыре медали в 12-й день Олимпиады в Пекине. Биатлонистки вопреки пессимистичным прогнозам некоторых экспертов заняли второе место в эстафете. Лыжники взяли два комплекта наград в командных спринтах, а Александр Большунов в четвёртый раз поднялся на пьедестал в Китае. Фристайлист Илья Буров предпочёл не рисковать в финале соревнований по акробатике и тоже довольствовался бронзой.

На чужих ошибках

После 12-го соревновательного дня Игр в активе отечественной команды значится 24 медали: четыре золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых. По общему количеству наград Россия занимает второе место после Норвегии, но по числу побед едва входит в десятку.

Серебряный успех биатлонисток в эстафете стал приятным сюрпризом после обиднейшей гонки у мужчин накануне. Пусть у россиянок не ладилась стрельба, а Светлана Миронова даже отправилась на штрафной круг, но это не помешало им завоевать важную награду. Лидер сборной Кристина Резцова заявила после финиша, что мстила в этой гонке за товарищей по команде.

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«Не было такого, что я хочу всех победить. Я выходила спокойно на свой этап. Самое тяжёлое — сделать, что умеешь. Ничего не выдумывать и так далее. И сегодня это сделала, считаю. Сегодня мстила за парней», — подчеркнула спортсменка.

Финишёр команды Ульяна Нигматуллина призналась, что сделала определённые выводы из ошибок Эдуарда Латыпова на последнем огневом рубеже, которые лишили россиян золота в мужской эстафете.

«Я ощущала рабочее спокойствие, было приподнятое настроение от того, что идём в лидирующей группе. Думала ли о вчерашней мужской гонке и промахах Латыпова? Думала об этом, поэтому заранее проработала вопрос. Мы всё обсудили с тренером по стрельбе, после чего больше не возвращалась к этой теме», — заявила Нигматуллина в эфире телеканала «России 1».

Курьёзная ситуация развернулась после гонки вокруг тренера женской команды Михаила Шашилова. На просьбу журналистов прокомментировать итоги эстафеты специалист ответил, что вопрос нужно адресовать спортсменкам, поскольку он «больше не работает». Фраза оказалась воспринята СМИ как заявление об отставке специалиста, однако в Союзе биатлонистов России поспешили опровергнуть это.

«У него контракт до 31 мая. Он продолжает работать... Когда придёт срок, мы примем по нему решение», — цитирует президента СБР Виктора Майгурова РИА Новости.

Возможно, небрежная фраза Шашилова стала реакцией на критику, которую он получил в предыдущие дни Олимпийских игр, так как ни одна из его подопечных не смогла завоевать в Пекине личной медали.

А к тренерам сборной по лыжным гонкам, напротив, вопросов не возникает. Две бронзовые награды, завоёванные в командных спринтах в среду, позволили установить историческое достижение — так много медалей на отдельно взятой Олимпиаде команда ещё не выигрывала. Сейчас в активе россиян их девять — три золота, три серебра и три бронзы, а впереди ещё две гонки, в которых можно пополнить копилку наград. До этого лучшими по числу медалей у лыжников были ОИ-1998 в Нагано (5 — 2 — 1) и ОИ-2018 в Пхёнчхане (0 — 3 — 5). Что касается Александра Большунова, то он в восьмой раз стал призёром Олимпиады (2 — 4 — 2).

Бронзовая осторожность Бурова

Ещё одну бронзу сборной России принёс фристайлист Илья Буров в акробатике, хотя именно в этом виде болельщики были вправе рассчитывать на золото. Но лучший отечественный лыжный акробат последних лет, трёхкратный чемпион мира Максим Буров сенсационно провалился в квалификации и не попал в финальную часть соревнований. Отстаивать честь фамилии пришлось его старшему брату Илье. Также в финал вышел ещё один россиянин Станислав Никитин. Надежда на победу ещё раз ярко блеснула в первом финале, который Буров выиграл, получив во второй попытке 129,50 балла. В этом прыжке он пошёл на максимальную сложность, поскольку после первой попытки занимал только 11-е место и не проходил в решающую стадию.

Но в большом финале, где спортсменам даётся всего одна зачётная попытка, россиянин предпочёл синицу в руках и не стал рисковать, тогда как все соперники усложнили программу. Чисто исполненного прыжка, который судьи оценили в 114,93 балла, уроженцу Ярославля хватило для бронзы. Золото получил китаец Гуанпу Ци со 129 очками, а серебро — украинец Александр Абраменко, набравший 116,50. Для Бурова-старшего эта бронза ОИ — вторая в карьере: четыре года назад на Олимпиаде в Пхёнчхане он также стал третьим.

После цветочной церемонии Буров и Абраменко, несмотря на напряжённые отношения между Россией и Украиной, тепло поздравили друг друга и даже обнялись. По окончании соревнований Буров прокомментировал свой результат и объяснил, почему упростил финальный прыжок.

«Очень рад завоевать бронзовую медаль второй раз в карьере в такой борьбе. Очень рад результату. Мы с тренером действовали тактически, повезло, что у меня был заключительный стартовый номер, и мы имели возможность посмотреть, как прыгнут другие спортсмены. Они ошибались, а у нас всё нормально в итоге получилось», — сказал россиянин в эфире «Матч ТВ».

Однако президент Федерации фристайла России Алексей Курашов посчитал, что судьи недостаточно высоко оценили выступление Бурова.

«Мы радуемся олимпийской медали. Здорово, что, как и в Южной Корее, Россия и Украина на одном пьедестале, но со спортивной точки зрения считаем, что у Ильи Бурова выступление было лучше и он должен стоять на одну ступень выше. Да, это не на первое место у него было, но уверенное второе. Илья собирался в финале прыгать очень сложный прыжок, но потом было принято решение, что это финал Олимпиады, и нужно подходить более прагматично», — пояснил функционер ТАСС.

Другой россиянин Станислав Никитин не сумел пробиться в шестёрку сильнейших. Он, как и ещё одна фристайлистка Анастасия Таталина, которая накануне заняла четвёртое место в слоупстайле, негативно высказался о работе арбитров.

«Я не понял своих оценок, у меня всё получилось, сделал прыжки неплохо. Не согласен со своими баллами. Вчера прыгал слабее, но получил больше. Не понимаю, как это возможно. Мы с ребятами смотрим, одним ставят одни оценки за прыжок — а у другого спортсмена за такой же — другие», — посетовал Никитин.

Цена 0,009 секунды

Большое разочарование постигло болельщиков в шорт-треке: мужская команда в эстафете на 5000 метров остановилась не просто в шаге, а в считанных миллиметрах от пьедестала почёта, уступив в борьбе за третье место 0,009 секунды сборной Италии.

Российский квартет в составе Семёна Елистратова, Павла Ситникова, Дениса Айрапетяна и Константина Ивлиева был вправе рассчитывать даже на победу. В финал отечественные шорт-трекисты квалифицировались со вторым временем после команды Южной Кореи, отправив тем самым в финал B спортсменов из Нидерландов. Из другого полуфинала в решающую стадию вышли команды Канады, Италии и Китая.

Финальный забег, казалось, проходил под контролем: довольно долго лидировали корейские спортсмены, а россияне твёрдо держались в тройке лидеров. В какой-то момент китайцы предприняли попытку вырваться вперёд, но для них это завершилось падением и выбыванием из борьбы. Тем временем группа разделилась надвое: канадцы и корейцы оторвались от россиян и итальянцев, и в каждой паре завязалась ожесточённая борьба за золото и бронзу соответственно. Первым финишную черту пересёк канадец. Корейский квартет стал вторым, а судьбу бронзы решил фотофиниш. После объявления результата на российских спортсменах лица не было. По мнению финишёра отечественной сборной Елистратова, это худший итог, который можно было представить.

«Самое худшее, что может случиться на Олимпиаде, — стать четвёртым и проиграть девять тысячных. Был шанс на медаль. После передачи эстафеты я вышел вперёд, отошёл чуть вправо и начал сильно заужать. Видимо, итальянец заузил ещё сильнее. Если бы я смещался до конца, скорее всего, был бы фол. Решил, что попробую ехать дальше. Знал, есть шанс на финише. Но мне немножко не хватило», — признался журналистам Елистратов.

Его партнёр по команде Ситников посетовал на то, что россияне не смогли «уцепиться» за ушедшими в отрыв канадцами и корейцами.

«Канадцы чуть-чуть уехали. Мы с корейцами начали догонять. На какой-то смене мы не смогли уцепиться, а корейцы смогли. Поэтому образовался разрыв, а в эстафете лёд очень сильно нарезается, поэтому не получается так быстро догнать», — пояснил призёр чемпионатов Европы.

В финал дистанции 1500 метров среди женщин россиянки не отобрались. Софья Просвирнова и Анна Вострикова остановились на полуфинальной стадии. Победа в этой дисциплине досталась кореянке Чхве Мин Чон, серебро завоевала итальянка Арианна Фонтана, а бронзу — Сюзанна Схюлтинг из Нидерландов.

Таким образом, сборная Россия по шорт-треку завершила выступление на Олимпиаде с двумя медалями: бронзой Елистратова на дистанции 1500 метров и серебром Константина Ивлиева — на 500-метровке.

Хоккейные полуфиналы без Канады

На Олимпиаде в Пекине не состоится культовое противостояние России и Канады, которое по праву считается украшением любого хоккейного турнира. В четвертьфинале девятикратные олимпийские чемпионы уступили Швеции, ни разу не сумев поразить ворота соперника — 0:2.

Отечественная сборная же свой матч с датчанами выиграла со счётом 3:1 и теперь поборется за выход в финал как раз со шведами. Главный тренер «тре крунур» Юхан Гарпенлёв ожидает упорной борьбы в предстоящей встрече.

«Мы будем играть против очень хорошей команды, против одного из фаворитов турнира. Посмотрим, какой получится игра, думаю, она будет упорной, ведь обе команды хорошо играют в обороне», — заявил специалист.

В свою очередь, экс-наставник «красной машины» Вячеслав Быков заметил, что у шведов хороший и сбалансированный во всех линиях коллектив.

«По тому, что я увидел в матче с Канадой, они оставили приятное впечатление. Шведы как всегда дисциплинированны, обучены, у них хорошее видение площадки и техника, хороший вратарь. Очень сильный соперник, но в плей-офф слабых не бывает. Нас ждёт интересная встреча. Думаю, наши тренеры разберут игру шведов и найдут, где их можно зацепить, слабые места. Что касается характера, любая сборная, которая выходит в полуфинал, имеет сильный дух и характер для того, чтобы не обольщаться тем, что уже сделала, а идти дальше к пьедесталу», — поделился мнением специалист.

В прошлом пути России и Швеции на Олимпиадах пересекались дважды, и на обоих ОИ скандинавы в итоге поднимались на верхнюю ступень пьедестала почёта. В 1994-м в Лиллехаммере они взяли верх в полуфинале, а в решающем поединке оказались сильнее Канады. Спустя 12 лет в Турине крупную победу на групповом этапе одержала отечественная команда. Но она в итоге осталась без медалей, а «тре крунур» вновь оказалась на вершине.

Третья встреча принципиальных соперников на ОИ состоится в пятницу. В другом полуфинале померятся силами Финляндия и Словакия.