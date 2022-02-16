Глава Федерации фристайла России заявил, что имеет претензии к судейству на ОИ-2022

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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов раскритиковал судейство на зимних Олимпийских играх — 2022.

«Очень много вопросов к судейству. И не только с нашей стороны, но и от других команд. Стасу Никитину занизили оценку, у него не такая амплитуда была, но сам прыжок, чистота выполнения и приземления — видно было, что занижено», — приводит слова Курашова ТАСС.

16 февраля россиянин Илья Буров выиграл бронзовую медаль в лыжной акробатике. Его соотечественник Станислав Никитин не смог пробиться в заключительный этап соревнований, в первом финале он занял десятое место.

Ранее сообщалось, что фристайлист Илья Буров выиграл бронзу в акробатике на ОИ-2022 в Пекине.