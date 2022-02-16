Повторная проверка: Россия забросила первую шайбу в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады с Данией

Сборная России по хоккею сражается с национальной командой Дании в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года. На групповой стадии соперники уже встречались, тогда подопечные Алексея Жамнова взяли верх со счётом 2:0 и досрочно гарантировали себе первое место. После этого они уступили чехам, а скандинавы поочерёдно взяли верх над швейцарцами и латвийцами. RT ведёт текстовую трансляцию встречи.
Второй период матча 1/4 финала Олимпиады. В формате «четыре на четыре» начинают его сборные. Вбрасывание за датчанами. (21')
За первый период сборная России нанесла 18 бросков по воротам команды Дании — в 18 раз больше соперника. На «точке» же преимущество — все 14 из 19 вбрасываний остались за подопечным Жамнова. Немного портит картину лишь необязательное удаление Чибисова.
Воронков заблокировал бросок противника и не позволил Федотову третий раз за период вступить в игру. На этом и завершился первый период. Сборная России ведёт со счётом 1:0. Перерыв. (20')
Очень несвоевременная ошибка. Чибисов чересчур активно пошёл в борьбу и нарушил правила. В равных составах сборные, а в начале второго периода датчане даже получат несколько секунд в большинстве. (20')
Вдвоём пытались разыграть комбинацию Шипачёв и Войнов. Короткий перепас — и бросок. Дважды пытались это провернуть партнёры по «Динамо» — в обоих случаях Дам справился. (20')
Последняя минута стартового периода. Карнаухов здорово выкатился из-за ворот. И хотя забросить не смог, вынудил датчан заработать удаление. Две минуты за задержку получил Эмиль Кристенсен. (20')
Россияне выиграли вбрасывание в зоне соперника, Гусев бросил с ходу, но не попал в створ. Грицюк подхватил шайбу, но удержать её не смог. Датчане пытались ответить редкой контратакой — неудачно. (19')
Отметим, что в этом матче россияне очень активно проводят первый период. Много атак и попыток поразить ворота Дама. Если в первом матче за стартовые 20 минут набралось лишь шесть бросков, уже сейчас их 15. (18')
Россияне продолжают давить. Чуть было второй раз на турнире ворота Дании не поразил Карнаухов. Очень здорово двигается звено Павла, что и позволяет ему создавать опасные моменты. (17')
Ещё один опасный момент у ворот Дама. Грицюк прорвался по правому краю и бросил с ходу. Дам справился, но Ткачёв пытался вновь скинуть шайбу Арсению. Не удалось. (17')
Снова небольшая пауза в игре. Самое значимое событие за последнюю минуту — порча инвентаря Нестерова. На собственной трети площадки сломал клюшку Никита, но к опасному моменту у ворот Федотова это не привело. Подстраховали партнёры. (16')
Датчане пытаются перехватить инициативу. Кристенсен приложился к шайбе, но Карнаухов принял бросок на себя. (14')
Опасный наброс Войнова на ворота, Чибисов зацепился за шайбу и вновь вывел защитника на бросок, но попытку заблокировали. Однако на этом Войнов не остановился. Ещё раз он прорвался к воротам, а уже несколько секунд спустя ему на помощь подоспел Шипачёв. Броском с острого угла капитан сборной России открывает счёт. 1:0. (13')
Небольшое затишье в матче. Датчане пытались ответить усилиями Патрика Русселля, но ему одному было сложно справиться с тремя игроками сборной России. Ответ у наших не получился. (12')
Побыстрее стали действовать россияне, и сразу пошли стабильные входы в зону противника, кружева у ворот соперника. Гусев откатился к синей в поисках адресата для передачи, но не нашёл его и набросил на ворота. Дам хоть и отбил шайбу в сторону, но угрозу не отвёл. Добить в ворота было некому. (11')
Спорный момент у ворот сборной Дании. Чибисов мог вырваться один на один с голкипером, но оказался на льду после жёсткого контакта с одним из защитников. Судья не отреагировал на падение россиянина. Однако на этом атака не закончилась. Шипачёв имел шанс отличиться, но тоже оказался на льду. Арбитр снова молчит. (10')
То, что не получилось у звена Ткачёва, удалось тройке Карнаухова. Россияне вошли в зону, а завершилось всё опасным броском Воронкова. Дам справился. (9')
Не получается у россиян наладить вход в зону противника. Грицюк пытался за счёт индивидуальных действий прорваться к воротам датчан, но против него были сразу два защитника. Пройти не удалось. (8')
Опасный бросок. Дамир Шарипзянов оказался неприкрытым на синей линии и сразу нанёс бросок. Очень быстро россияне разыграли комбинацию после вбрасывания. (8')
Очень осторожно действуют датчане. Сразу откатываются в среднюю зону при потере шайбы, атакуют очень малыми силами. У россиян пока не получается взламывать массированную оборону противника. Проблемы начинаются в средней зоне — между красной линией и чужой синей. Именно там скандинавы встречают подопечных Жамнова. (7')
Остановка в игре. Казалось, что будет удаление в составе одной из команд, но в итоге все игроки остались на льду. После непонятной паузы матч возобновлён. (7')
Никишин подхватил шайбу в зоне соперника, быстро развернулся и набросил на ворота. Даму с ходу зафиксировать её не удалось. Могло быть опасно, но датский голкипер всё же исправился. (6')
Напомним, в первом матче с Данией россияне исполнили в сумме 33 броска, но в первом периоде сподобились лишь на шесть попыток. Как всё будет на этот раз? (5')
Плотников пытался обострить. Он выкатился из-за ворот и пытался с разворота отдать разрезающую передачу на дальнюю штангу. Исполнить получилось, но адресатов не оказалось. (4')
Не получилось ничего создать у Ткачёва, Гусева и Грицюка. Их сменила тройка Карнаухова. С ходу удалось вынудить датчан спровоцировать вбрасывание в своей зоне, но до опасных моментов дело не дошло. (3')
Спокойное начало. Россияне пытаются войти в зону, но получается с трудом. Пока ни одной полноценной атаки у россиян. Звено Ткачёва на льду. (2')
Россияне с ходу начали с броска, пусть и не самого опасного. Датчане же демонстрируют, что не собираются играть на встречных курсах. Они выстроились между синей и красной линиями. Глубоко располагаются скандинавы. (1')
Команды на льду. Стартовое вбрасывание осталось за россиянами. Матч начался (1').
Что касается датчан, то в сравнении с матчем в группе у них серьёзные изменения. Йепсер Йенсен Эбо не примет участия во встрече, на лёд не выйдет и Никлас Йенсен, серьёзно беспокоивший нас на групповой стадии.
Но самое главное, что в воротах сыграет не юный Фредерик Диков, а опытный Себастьян Дам. На данный момент он входит в топ-6 вратарей Олимпиады по проценту отражённых бросков (93,88%). Федотов — седьмой (93,33%).
В данный момент проходит ещё один четвертьфинальный матч, в котором встречаются команды США и Словакии. На начало третьего периода впереди американцы — 2:1. Юрай Слафковски открыл счёт, но звёздно-полосатые ответили голами Ника Абруццезе и Сэма Хентджеса.
Напомним, что сборные России и Дании уже встречались на турнире — во втором туре группового этапа. Подопечные Жамнова взяли верх со счётом 2:0, но матч получился непростым. Забросить первую шайбу удалось лишь на 29-й минуте, а удвоить преимущество — в самой концовке, после того как датчане сняли вратаря.
Состав сборной России на матч с командой Дании. Без изменений относительно матча с Чехией.
Состав на 1/4 финала Олимпийских игр в Пекине! Изучайте — и включайте Первый в 9:00 по мск#Beijing2022pic.twitter.com/aiipLOvWXj— Хоккей России (@russiahockey) February 16, 2022
Противостояние с Латвией получилось непростым. Дания открыла счёт на 13-й минуте, но уже спустя десять уступала 1:2 — дублем отметился Лаурис Дарзиньш. Однако в оставшееся время подопечные Хайнца Элерсы смогли дожать оппонентов. Голы Юлиана Якобсена и Маркуса Лауридсена принесли скандинавам победу и право выступить в четвертьфинале.
Для сборной России это первый матч на выбывание на зимней Олимпиаде в Пекине. Подопечные Алексея Жамнова заняли первое место в группе B и гарантировали себе прямую путёвку в четвертьфинал, в то время как датчанам пришлось пробиваться через квалификационный раунд.
Здравствуйте, уважаемые читатели. RT начинает текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала олимпийского турнира по хоккею между сборными России и Дании.