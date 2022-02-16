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Повторная проверка: Россия забросила первую шайбу в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады с Данией

16.02.2022, 09:35 | Сергей Стариков

Сборная России по хоккею сражается с национальной командой Дании в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года. На групповой стадии соперники уже встречались, тогда подопечные Алексея Жамнова взяли верх со счётом 2:0 и досрочно гарантировали себе первое место. После этого они уступили чехам, а скандинавы поочерёдно взяли верх над швейцарцами и латвийцами. RT ведёт текстовую трансляцию встречи.

Россия встречается с Данией в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency
09:49

Второй период матча 1/4 финала Олимпиады. В формате «четыре на четыре» начинают его сборные. Вбрасывание за датчанами. (21')

09:36

За первый период сборная России нанесла 18 бросков по воротам команды Дании — в 18 раз больше соперника. На «точке» же преимущество — все 14 из 19 вбрасываний остались за подопечным Жамнова. Немного портит картину лишь необязательное удаление Чибисова. 

09:33

Воронков заблокировал бросок противника и не позволил Федотову третий раз за период вступить в игру. На этом и завершился первый период. Сборная России ведёт со счётом 1:0. Перерыв. (20')

09:32

Очень несвоевременная ошибка. Чибисов чересчур активно пошёл в борьбу и нарушил правила. В равных составах сборные, а в начале второго периода датчане даже получат несколько секунд в большинстве. (20')

09:30

Вдвоём пытались разыграть комбинацию Шипачёв и Войнов. Короткий перепас — и бросок. Дважды пытались это провернуть партнёры по «Динамо» — в обоих случаях Дам справился. (20')

09:29

Последняя минута стартового периода. Карнаухов здорово выкатился из-за ворот. И хотя забросить не смог, вынудил датчан заработать удаление. Две минуты за задержку получил Эмиль Кристенсен. (20')

09:27

Россияне выиграли вбрасывание в зоне соперника, Гусев бросил с ходу, но не попал в створ. Грицюк подхватил шайбу, но удержать её не смог. Датчане пытались ответить редкой контратакой — неудачно. (19')

09:25

Отметим, что в этом матче россияне очень активно проводят первый период. Много атак и попыток поразить ворота Дама. Если в первом матче за стартовые 20 минут набралось лишь шесть бросков, уже сейчас их 15. (18')

09:25

Россияне продолжают давить. Чуть было второй раз на турнире ворота Дании не поразил Карнаухов. Очень здорово двигается звено Павла, что и позволяет ему создавать опасные моменты. (17')

09:24

Ещё один опасный момент у ворот Дама. Грицюк прорвался по правому краю и бросил с ходу. Дам справился, но Ткачёв пытался вновь скинуть шайбу Арсению. Не удалось. (17')

09:22

Снова небольшая пауза в игре. Самое значимое событие за последнюю минуту — порча инвентаря Нестерова. На собственной трети площадки сломал клюшку Никита, но к опасному моменту у ворот Федотова это не привело. Подстраховали партнёры. (16')

09:21

Датчане пытаются перехватить инициативу. Кристенсен приложился к шайбе, но Карнаухов принял бросок на себя. (14')

09:18

Опасный наброс Войнова на ворота, Чибисов зацепился за шайбу и вновь вывел защитника на бросок, но попытку заблокировали. Однако на этом Войнов не остановился. Ещё раз он прорвался к воротам, а уже несколько секунд спустя ему на помощь подоспел Шипачёв. Броском с острого угла капитан сборной России открывает счёт. 1:0. (13')

09:17

Небольшое затишье в матче. Датчане пытались ответить усилиями Патрика Русселля, но ему одному было сложно справиться с тремя игроками сборной России. Ответ у наших не получился. (12')

09:15

Побыстрее стали действовать россияне, и сразу пошли стабильные входы в зону противника, кружева у ворот соперника. Гусев откатился к синей в поисках адресата для передачи, но не нашёл его и набросил на ворота. Дам хоть и отбил шайбу в сторону, но угрозу не отвёл. Добить в ворота было некому. (11')

09:14

Спорный момент у ворот сборной Дании. Чибисов мог вырваться один на один с голкипером, но оказался на льду после жёсткого контакта с одним из защитников. Судья не отреагировал на падение россиянина. Однако на этом атака не закончилась. Шипачёв имел шанс отличиться, но тоже оказался на льду. Арбитр снова молчит. (10')

09:13

То, что не получилось у звена Ткачёва, удалось тройке Карнаухова. Россияне вошли в зону, а завершилось всё опасным броском Воронкова. Дам справился. (9')

09:12

Не получается у россиян наладить вход в зону противника. Грицюк пытался за счёт индивидуальных действий прорваться к воротам датчан, но против него были сразу два защитника. Пройти не удалось. (8')

09:10

Опасный бросок. Дамир Шарипзянов оказался неприкрытым на синей линии и сразу нанёс бросок. Очень быстро россияне разыграли комбинацию после вбрасывания. (8')

09:08

Очень осторожно действуют датчане. Сразу откатываются в среднюю зону при потере шайбы, атакуют очень малыми силами. У россиян пока не получается взламывать массированную оборону противника. Проблемы начинаются в средней зоне — между красной линией и чужой синей. Именно там скандинавы встречают подопечных Жамнова. (7')

09:06

Остановка в игре. Казалось, что будет удаление в составе одной из команд, но в итоге все игроки остались на льду. После непонятной паузы матч возобновлён. (7')

09:05

Никишин подхватил шайбу в зоне соперника, быстро развернулся и набросил на ворота. Даму с ходу зафиксировать её не удалось. Могло быть опасно, но датский голкипер всё же исправился. (6')

09:04

Напомним, в первом матче с Данией россияне исполнили в сумме 33 броска, но в первом периоде сподобились лишь на шесть попыток. Как всё будет на этот раз? (5')

09:03

Плотников пытался обострить. Он выкатился из-за ворот и пытался с разворота отдать разрезающую передачу на дальнюю штангу. Исполнить получилось, но адресатов не оказалось. (4')

09:02

Не получилось ничего создать у Ткачёва, Гусева и Грицюка. Их сменила тройка Карнаухова. С ходу удалось вынудить датчан спровоцировать вбрасывание в своей зоне, но до опасных моментов дело не дошло. (3')

09:01

Спокойное начало. Россияне пытаются войти в зону, но получается с трудом. Пока ни одной полноценной атаки у россиян. Звено Ткачёва на льду. (2')

09:00

Россияне с ходу начали с броска, пусть и не самого опасного. Датчане же демонстрируют, что не собираются играть на встречных курсах. Они выстроились между синей и красной линиями. Глубоко располагаются скандинавы. (1')

09:00

Команды на льду. Стартовое вбрасывание осталось за россиянами. Матч начался (1').

08:58

Что касается датчан, то в сравнении с матчем в группе у них серьёзные изменения. Йепсер Йенсен Эбо не примет участия во встрече, на лёд не выйдет и Никлас Йенсен, серьёзно беспокоивший нас на групповой стадии.

Но самое главное, что в воротах сыграет не юный Фредерик Диков, а опытный Себастьян Дам. На данный момент он входит в топ-6 вратарей Олимпиады по проценту отражённых бросков (93,88%). Федотов — седьмой (93,33%). 

08:55

В данный момент проходит ещё один четвертьфинальный матч, в котором встречаются команды США и Словакии. На начало третьего периода впереди американцы — 2:1. Юрай Слафковски открыл счёт, но звёздно-полосатые ответили голами Ника Абруццезе и Сэма Хентджеса.

08:53

Напомним, что сборные России и Дании уже встречались на турнире — во втором туре группового этапа. Подопечные Жамнова взяли верх со счётом 2:0, но матч получился непростым. Забросить первую шайбу удалось лишь на 29-й минуте, а удвоить преимущество — в самой концовке, после того как датчане сняли вратаря.

08:50

Состав сборной России на матч с командой Дании. Без изменений относительно матча с Чехией. 

08:47

Противостояние с Латвией получилось непростым. Дания открыла счёт на 13-й минуте, но уже спустя десять уступала 1:2 — дублем отметился Лаурис Дарзиньш. Однако в оставшееся время подопечные Хайнца Элерсы смогли дожать оппонентов. Голы Юлиана Якобсена и Маркуса Лауридсена принесли скандинавам победу и право выступить в четвертьфинале.

08:44

Для сборной России это первый матч на выбывание на зимней Олимпиаде в Пекине. Подопечные Алексея Жамнова заняли первое место в группе B и гарантировали себе прямую путёвку в четвертьфинал, в то время как датчанам пришлось пробиваться через квалификационный раунд.

08:40

Здравствуйте, уважаемые читатели. RT начинает текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала олимпийского турнира по хоккею между сборными России и Дании.

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