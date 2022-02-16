Повторная проверка: Россия забросила первую шайбу в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады с Данией

| Сергей Стариков

Сборная России по хоккею сражается с национальной командой Дании в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года. На групповой стадии соперники уже встречались, тогда подопечные Алексея Жамнова взяли верх со счётом 2:0 и досрочно гарантировали себе первое место. После этого они уступили чехам, а скандинавы поочерёдно взяли верх над швейцарцами и латвийцами. RT ведёт текстовую трансляцию встречи.