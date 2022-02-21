Журова — о Молчанове: не представляю себе, как украинская сторона пошла на это

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала победу российского теннисиста Андрея Рублёва и украинского спортсмена Дениса Молчанова на турнире в Марселе в парном разряде.
Журова — о Молчанове: не представляю себе, как украинская сторона пошла на это
  • Gettyimages.ru

«Была удивлена, что Андрей подписался на это. Это классно, когда спорт выше политики! Меня сильно обрадовал такой поступок. Я не представляла себе, как украинская сторона пошла на это», — цитирует Журову Sport24.

Россиянин Андрей Рублёв и украинец Денис Молчанов стали победителями турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Марселе в парном разряде.

В финале россиянин и украинец победили пару Рэйвен Клаасен (ЮАР) — Бен Маклахлан  (Япония) со счётом 4:6, 7:5, 10:7. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Ранее сообщалось, что Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить