Журова — о Молчанове: не представляю себе, как украинская сторона пошла на это

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала победу российского теннисиста Андрея Рублёва и украинского спортсмена Дениса Молчанова на турнире в Марселе в парном разряде.

«Была удивлена, что Андрей подписался на это. Это классно, когда спорт выше политики! Меня сильно обрадовал такой поступок. Я не представляла себе, как украинская сторона пошла на это», — цитирует Журову Sport24.

Россиянин Андрей Рублёв и украинец Денис Молчанов стали победителями турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Марселе в парном разряде.

В финале россиянин и украинец победили пару Рэйвен Клаасен (ЮАР) — Бен Маклахлан (Япония) со счётом 4:6, 7:5, 10:7. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

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