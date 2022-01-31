«Один из самых фантастических финалов»: что говорили в России о битве Медведева с Надалем и поведении болельщиков

Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии стал одним из лучших в истории тенниса. Такое мнение в беседе с RT озвучила олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Елена Веснина. По её словам, российскому спортсмену немного не хватило опыта, чтобы довести игру до победы. Она также заявила, что зрители своим некрасивым поведением могли оказать влияние на итоговый результат. Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Медведев сам упустил победу, позволив оппоненту заиграть активнее после двух сетов. В свою очередь, тренер Борис Собкин подчеркнул, что между соперниками была равная борьба.

Даниил Медведев не смог обыграть Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Россиянин выиграл два первых сета, но этого оказалось недостаточно. Испанец в рекордный, 21-й раз стал чемпионом турниров Большого шлема.

Олимпийская чемпионка Елена Веснина призналась, что давно не смотрела теннисный матч с таким интересом. Она отметила, что Медведеву в первую очередь не хватило опыта игры в поединках такого уровня, в то время как Надаль продемонстрировал невероятную силу воли.

«Это был один из самых фантастических финалов, которые нам удалось увидеть. Приятно, что Даниил в нём участвовал и сотворил историю. Давно я не смотрела пять сетов мужского тенниса подряд, не отрываясь от экрана в течение пяти часов. Медведеву не хватило опыта, не хватило хладнокровия. У Рафаэля Надаля, как мне казалось, во втором сете уже не было сил, он уже был истощён, но он доказал, что он боец. Он показал лучшие бойцовские качества, которые только можно показать. С кого и стоит брать пример, так это с Надаля. Обидно, что Даня не смог использовать своё преимущество. Но в то же самое время было видно, что у него стало сводить ноги, присутствовала усталость. Когда в матче играют два равных соперника, то тут говорят уже не о выносливости, а именно о бойцовском характере. Надаль доказал, что он не зря победитель теперь уже 21 турнира Большого шлема», — сказала Веснина RT.

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Она отметила, что по игровым качествам Медведев превосходил Надаля, однако он не успел довести матч до победы. Когда же диктовать условия стал испанец, переворачивать игру было поздно.

«Даниил не только не уступал, он и вёл игру, выиграл первый и второй сеты. Надалю было крайне неудобно с ним играть, потому что Даня может показать себя в длинных розыгрышах и при этом у него хорошая первая подача. Благодаря ей он может выигрывать лёгкие мячи. Даня играл моментами гораздо лучше, но с четвёртого сета Рафаэль перевёл поединок в то русло, которое было удобно ему. До этого полностью всем владел Даня», — добавила олимпийская чемпионка.

Отдельно Веснина высказалась о поведении зрителей, которым сам Медведев остался крайне недоволен. Она допустила, что их действия на подаче россиянина могли оказать некоторое воздействие на результат.

«Конечно, Дане было обидно, что публика больше болела за Надаля, но это было ожидаемо. Они знают Рафаэля на протяжении долгих лет, он много раз был в финалах. Он великий теннисист, и многие болеют за него, потому что знают. Зрители, конечно, переходили грань. Честно говоря, я не помню, чтобы австралийская публика так плохо себя вела на протяжении всего Australian Open. Я не знаю, что с ними случилось. Болельщики вели себя неправильно. Вы можете поддерживать своего теннисиста или того, кто вам больше импонирует, но не мешайте другому между розыгрышами, между первой и второй подачами. Соблюдайте какой-то этикет, мы же в цивилизованном мире живём. Ведь играют два достойнейших теннисиста. Неважно, кто вам нравится больше. Было немножко неприятно, так что Даню можно понять. Когда играешь в финале против Надаля и ещё против всей толпы, то… Мы не можем себя поставить на его место, но я уверена, что было крайне сложно», — сказала чемпионка Australian Open-2016 в миксте.

После такого выступления в Мельбурне Медведев скоро займёт первое место в рейтинге ATP, считает Веснина. Также она предрекла россиянину победы на других мейджорах в ближайшие годы.

«Я думаю, что он станет первой ракеткой мира. Он на правильном пути. Он единственный из действующих молодых теннисистов, который конкурирует на самом высоком уровне и наступает на пятки «большой тройке». Он уже обыгрывает их всех достаточно регулярно, в том числе в финалах турниров Большого шлема. Это всё приходит через опыт. Вспомните, как начинали Рафа, Роджер Федерер и Новак Джокович. Им тоже всё непросто давалось. Эти ребята так просто никого не пропустят. Они великолепно держат оборону. Но другие начинают пробиваться, и я думаю, что в теннисе появятся новые имена, а Даниил ещё не раз выиграет турнир Большого шлема», — подытожила теннисистка.

В свою очередь, финалист Кубка Дэвиса — 1995 Андрей Чесноков выразил мнение, что Медведев сам позволил Надалю перевернуть ход матча и выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Бывший теннисист считает, что россиянин допускал несвойственные ему ошибки тактического характера.

«Потрясающий был финал. Это колоссальное украшение турнира, качели были постоянные, то в одну сторону, то в другую. Даня вёл 2:0 по сетам, и мне кажется, что он смягчил после этого игру. Надо было самому проявить активность, когда был счёт 3:3 и 30:0 на подаче Надаля. А когда Даниил упустил третий сет, было видно, что он подсел физически. У него не было свежести, которая была в начале матча. В концовке, при счёте 5:5 и 30:15 на подаче, игрок может делать невынужденные ошибки из-за физического состояния, но у Даниила они были тактические. Зачем он укоротил Надалю, а тот добежал и потрясающе выиграл кросс слева? Мне кажется, надо было активно выигрывать этот матч», — сказал Чесноков RT.

Полуфиналист «Ролан Гаррос — 1989» также отдал должное Надалю. Он был удивлён тем, как 35-летний испанец действовал в концовке матча и как проявлял характер в самых безнадёжных ситуациях.

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«Осталось разочарование, что мы не увидели чемпионский тай-брейк, что Даня не взял этот титул. Вместе с титулом он бы уже почти стал первой ракеткой мира. Но Надаль тоже молодец. Казалось бы, счёт 0:40 или 15:40 на его подаче, у Медведева брейк-пойнт, а Надаль всегда настраивается так, словно у него вообще нет нервов. В этот момент или он выигрывает мяч чисто, или делает всё возможное, чтобы соперник не смог это сделать. Смотрите, сколько он отыграл брейк-пойнтов. У Дани был колоссальный шанс взять титул, но он немножко не дожал соперника, отпустил его», — добавил Чесноков.

При этом, по его мнению, новое противостояние с Надалем должно будет завершиться в пользу Медведева. Экс девятая ракетка мира уверен, что в будущем россиянин уже не будет позволять себе отдавать выигранные матчи.

«Мне кажется, это был последний раз, когда Даня упустил победу над Надалем. Уже достаточно. Мы помним и пятисетовый финал на US Open, и как Даниил вёл 5:1 с двумя брейками на Итоговом турнире ATP. Потом, правда, через год у них уже было наоборот, Медведев выиграл матч, который должен был проиграть. Здесь у Даниила был один шаг, чтобы стать чемпионом. Но оказалось, что ему надо преодолеть целую бездну, как через Тихий океан переплыть. Меня расстроило, что Даниил не воспользовался этим шансом. Казалось, что уже всё, Надаль был сломлен, но Медведев спасовал. Надо было всегда играть так, как в первом сете», — заявил Чесноков.

Заслуженный тренер России Борис Собкин не стал утверждать, что Медведев проиграл финал Открытого чемпионата Австралии. По его мнению, команда теннисиста поможет ему в будущем показать ещё более качественную игру. Также он не стал называть зрителей причиной поражения российского спортсмена.

«Я не считаю, что это обидное поражение. Весь матч была абсолютно равная борьба. Просто в начале всё складывалось больше в сторону Дани, потом всё перевернулось. Это был тяжёлый матч для обоих спортсменов, была битва двух сильных характеров. Этот матч выиграл Надаль, но ни в коем случае не проиграл Медведев. У Дани хороший тренер, они сделают выводы. Даже на таком уровне есть моменты, на которые следует обратить внимание, прибавить в них», — сказал Собкин RT.

«Болельщики? В таких матчах это один из факторов, который может повлиять, но Даня не относится к числу теннисистов, которым поддержка зрителей очень нужна. Медведев больше злился на то, что проиграл сет, ему надо было выплеснуть отрицательные эмоции, но это не было решающим фактором поражения», — добавил он.

18-кратная чемпионка СССР по теннису и спортивный журналист Анна Дмитриева считает, что Медведев рано поверил в себя после двух выигранных партий. По её словам, он мог закончить матч в свою пользу ещё после третьего сета, но не сделал этого.

«Был интереснейший финал. Мне показалось, что на старте матча Даниил играл великолепно. Первые два сета Медведев поверил в себя — это ему и помешало. В третьем сете у Медведева были шансы выйти вперёд, но он их упустил. Что поделать, Даниил играл с великолепным игроком. За Рафу можно только по-человечески порадоваться. Надаль показал потрясающую реакцию на всё, что происходило на корте, бойцовский дух, отчаяние. Рафа был очень хорош. Сегодня можно только разделить с ним его радость от победы в финале», — сказала Дмитриева «Чемпионату».

Победитель Australian Open 1994 в миксте Андрей Ольховский считает, что в первую очередь финал выиграл Надаль. Он признался, что не верил в камбэк испанца, так как тот мог не выдержать длившийся больше пяти часов матч.

«Я считаю, что Надаль феноменально отыграл матч. Даня не использовал свои шансы в четвёртом сете, когда счет был 3:2 в его пользу и 0:40 на подаче Надаля. Были возможности. Даниил, к сожалению, не использовал их. Я не ожидал, что Рафа, во-первых, выдержит пять сетов и дальше по ходу матча будет играть всё чище и чище. Изначально он делал какие-то ошибки, потом их убрал. Матч был очень интересный, оба заслуживают трофея. Я не думаю, что зрители повлияли на ход матча. Все профессионалы, и Даня — тем более, он хорошо играет в такой атмосфере», — цитирует Ольховского «Матч ТВ».