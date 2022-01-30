Надаль считает, что Медведев обязательно выиграет Australian Open в будущем

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года.

«В первую очередь хочу отметить, что Даниил — потрясающий чемпион. Несколько раз я был на его месте на этом турнире. Не добирался до титула. У меня нет никаких сомнений в том, что ещё пару раз ты поднимешь над головой этот кубок, потому что ты прекрасен. Это был один из самых эмоциональных матчей в моей карьере, и разделить его с тобой — большая честь. Всего тебе наилучшего в будущем», — сказал Надаль после матча.

Надаль признался, что ещё 1,5 месяца назад не знал, сможет ли вернуться на корт.

«А сегодня я перед вами с этим трофеем. Вы даже не представляете, насколько я благодарен за вашу поддержку. Вы — потрясающие. Спасибо большое за вашу любовь и поддержку. Без сомнений, это был один из самых эмоциональных месяцев в моей карьере. И та поддержка, которую я получил за эти три недели, останется в моём сердце навсегда. Спасибо большое», — заключил он.

Игра, которая прошла в Мельбурне, завершилась со счётом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанского теннисиста.

Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

Ранее Веснина заявила, что Медведеву в финале Australian Open не хватило опыта.