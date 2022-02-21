Надаль: рано или поздно Медведев станет первой ракеткой мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о перспективах российского спортсмена Даниила Медведева стать первой ракеткой мира.

«Медведев может стать первой ракеткой мира? Очевидно, что рано или поздно это случится. Новаку уже 34, мне будет 36, Федереру — 40. Молодые игроки наступают», — сказал Надаль в интервью Eurosport.

Напомним, что Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

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