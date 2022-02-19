«Чемпионское катание»: почему поражение российских пар от китайцев признали заслуженным

| Борислав Головин

Победа Суй Вэньцзин и Хань Цуна в соревновании пар в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине справедлива. Об этом заявил в интервью RT известный хореограф Илья Авербух. Поддержала его Ирина Роднина, которая назвала выступление китайцев чемпионским. А вот Сергей Новицкий, напротив, не исключил, что им немного помогли судьи. В свою очередь, Роман Костомаров восхитился катанием серебряных призёров Евгении Тарасовой и Владимира Морозова и удивился тому, что они обошли соотечественников Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

Соревнование спортивных пар на Олимпиаде в Пекине оставило у российских болельщиков неоднозначные впечатления. С одной стороны, на пьедестал поднялись сразу два отечественных дуэта: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. С другой — золото досталось не им, а китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну.

Сначала они выиграли короткую программу с мировым рекордом, а затем удержали лидерство в произвольной, по технической составляющей уступив только Мишиной и Галлямову. В результате их отрыв от Евгении и Владимира составил мизерные 0,63 балла, а от Анастасии и Александра — 2,17.

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Чтобы понять, насколько справедливой оказалась победа представителей Поднебесной и насколько объективно их оценивали судьи, RT пообщался с экспертами. Большинство из них назвали успех Вэньцзин и Цуна заслуженным. Так, по мнению известного хореографа Ильи Авербуха, арбитры не пытались искусственно вытащить пару на первую строчку.

«Хотя мы все болели за наших ребят и они были потрясающими, особенно Тарасова и Морозов, результат считаю справедливым. Китайцы оказались, несмотря на небольшую ошибку, фантастическими в других элементах. А судьи ведь оценивают и дорогу, которую проделали люди к своему золоту», — подчеркнул Авербух.

Не увидела ничего удивительного в оценках хозяев и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. По её мнению, они уже не первый год катаются по-чемпионски. Решающим же фактором, который помог добиться победы, стала четверная подкрутка.

«Да, Вэньцзин и Цун совершили ошибку, но компенсировали её другими элементами. Программа у них — феноменальная, катание — замечательное. Причём и в короткой, и в произвольной. И так на протяжении трёх последних лет, сколько они шли к этой награде. Поэтому их победа — абсолютно заслуженная», — подчеркнула Роднина.

Поддержал её и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Он подчеркнул, что россияне продемонстрировали «офигенные и блистательные» прокаты, но китайцы справились со своей задачей не хуже и не допустили ни одной грубой помарки.

«Плюс важным преимуществом для них стал пусть и небольшой, но задел по итогам короткой программы. Вопросы могут возникать, но Вэньцзин и Цун в последние несколько лет демонстрировали чемпионское катание. Пусть китайцы не такие статные, как наши ребята, и не такие высокие, они очень артистичные, пластичные и чисто исполняют элементы: выбросы, вращения», — объяснил Костомаров.

А вот по мнению чемпиона Европы Сергея Новицкого, арбитры действительно могли оказать поддержку фигуристам из Поднебесной как хозяевам Игр.

«Справедливость и Олимпиада в Пекине — несопоставимые вещи. С учётом того, что происходило в соревновании женщин и как в фигурное катание вмешалась политика, нельзя исключать помощи Вэньцзин и Цуну в родных стенах. Какая-то поддержка китайцам могла идти. Плюс нельзя забывать, под каким колоссальным давлением приходится выступать в Китае россиянам. И я сейчас говорю не только о фигуристах, но и обо всех спортсменах вообще. Считаю, наши пары вполне могли бы подняться на первое место», — заявил Новицкий.

При этом от проката Тарасовой и Морозова собеседники RT остались в восторге. Роднина назвала дуэт двукратных призёров ОИ самым красивым и подчеркнула, что он обладает невероятными задатками. По её словам, россияне вполне могли обойти Вэньцзин и Цун в Пекине, если бы не многочисленные проблемы.

«У Тарасовой и Морозова все четыре сезона после ОИ в Пхёнчхане получились сложными. Они провалились в Корее, а дальше начались проблемы, смены тренеров, поиски программ… Они сперва боролись с техникой, потом пошли внутренние противоречия. А в паре имеет огромное значение, насколько люди друг друга чувствуют и работают вместе.

В итоге поиск и мучения дали хороший результат. Такого стабильного и чистого выступления как в короткой, так и в произвольной программе в последние четыре года я от них не видела. Но всё же мы ждали этого, потому что у Тарасовой и Морозова очень красивый дуэт. Плюс они музыку чувствуют. Движения, элементы — всё на их стороне», — подчеркнула трёхкратная олимпийская чемпионка.

В свою очередь, Авербух отметил, что отечественная пара тоже делала четверную подкрутку, но на Олимпиаде от неё отказалась, тем самым лишив себя ещё более высокой оценки. Хореограф считает, что критиковать спортсменов за это решение не стоит, ведь им в данной ситуации виднее.

«Ребята проделали колоссальную работу в текущем сезоне и обошли очень сильные российские дуэты. Во многом это заслуга Максима Транькова и Алексея Тихонова. И, конечно, Этери Тутберидзе смогла вдохнуть в них уверенность, создать те условия работы, которые позволили нам увидеть такое выдающееся выступление. Евгения и Владимир выдали свой лучший прокат, прокат жизни», — отметил Авербух.

Костомаров же удивился тому факту, что Тарасова и Морозов в Пекине обошли обычно стабильных Мишину и Галлямова, которым неизменно уступали на всех крупных турнирах.

«Для них второе место — огромное достижение, ведь последний год-два они проигрывали Мишиной и Галлямову. Анастасия и Александр выигрывали все основные старты. И то, что Евгения и Владимир вырвались вперёд в Пекине, невероятно. Не знаю, будут ли они кататься дальше, им нужно решить этот вопрос с тренерами», — подытожил олимпийский чемпион.

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Выступление Мишиной и Галлямова эксперты тоже оценили высоко. По их мнению, у этой молодой пары всё впереди. Роднина отметила, что фигуристам нужно ещё немного «повзрослеть в своём катании», поскольку техническая сложность программ не всегда гарантирует качество исполнения.

«В парном катании помимо чистых элементов важно, смотрится дуэт или нет. Это не просто два человека, которых поставили рядом. Пока сказать, что Мишина и Галлямов такая же пара, как китайцы или Тарасова и Морозов, мы не можем. Они имеют хороший технический набор и потрясающе стабильны, но нужно ещё немножечко повзрослеть в своём катании. Уверена, у Анастасии и Александра всё впереди. И то, что у нас остаётся две очень сильные пары — Козловский с Бойковой и Мишина с Галлямовым, — дарит надежду на следующее четырёхлетие, поскольку конкуренция между ними будет давать результат», — заявила Роднина.

Объяснил, в чём необходимо прибавить фигуристам, и Авербух. По его словам, им следует поработать над художественным воплощением программ и образами.

«Мишина и Галлямов по технике выиграли у всех. Думаю, их четырёхлетие — следующее... Анастасия и Александр только в нынешнем сезоне ворвались в элиту и пока не заматерели, как две первые пары. Спустя четыре года они в состоянии взять своё золото. Пока результаты абсолютно правильные, заслуженные. То, что мы увидели, судьи и поставили», — подытожил хореограф.

Поддержал Авербуха и Костомаров, призвавший спортсменов не расстраиваться.

«Завоевать медаль на дебютной Олимпиаде — большое достижение. Уверен, у них всё ещё впереди. Мишину и Галлямова ждёт новый олимпийский цикл, и они вполне могут получить своё золото. Хочется также поздравить Тамару Москвину и Этери Тутберидзе. Привезти столько наград с одних ОИ — грандиозный успех», — заявил Костомаров.