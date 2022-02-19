Роднина: Мишиной и Галлямову нужно ещё немножечко повзрослеть в своём катании

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые завоевали бронзу в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

«Если честно, я всегда немного боюсь, когда мы технически подходим к сложности. Потому что всегда есть качество исполнения. В парном катании, помимо чистых элементов, важно, смотрится пара или нет. Это не просто два человека, которых поставили рядом. Пока сказать, что Мишина и Галлямов — такой же дуэт, как китайцы или Тарасова с Морозовым, мы не можем. Они с хорошим техническим набором, они потрясающе стабильны. Но им нужно ещё немножечко повзрослеть в своём катании. Я уверена, что у них всё впереди», — сказала Роднина RT.

При этом она отметила, что и Мишина с Галлямовым, и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским — сильные дуэты и являются надеждой российского фигурного катания на следующие четыре года. По мнению Родниной, конкуренция между этими парами будет давать результат.

«Если мы их не потеряем, конечно. Я всегда привожу в пример, как Китайская федерация оберегает и сохраняет своих спортсменов. Да, они работают очень много, у них высочайшая дисциплина. Я сама когда-то работала с китайской сборной: там есть опека каждого. Не просто защитить, а именно уметь довести до высочайшего результата тех спортсменов, на которых федерация ставит. И это обоюдная работа. Я надеюсь, что у ребят всё впереди. Потому что, если говорить об этих двух парах, то мне кажется, они должны быть в поиске своего стиля и направления. Не просто выполнять технические элементы, а взрослеть в плане их отображения. Элементы должны быть вкраплением в ту идею катания, которую они хотят показать», — подчеркнула Роднина.

Ранее Роднина назвала заслуженным серебро Тарасовой и Морозова в парном катании на ОИ-2022.