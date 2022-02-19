Костомаров: Тарасова и Морозов блистательно выступили в произвольной программе на ОИ

|

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров прокомментировал серебряную медаль российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Играх в Пекине.

«Отрыв от китайцев действительно получился минимальным. Считаю, наши ребята откатали офигенно и блистательно. Они показали свой максимум. Но, к сожалению, то же самое сделали китайцы. Плюс важным преимуществом для них стал пусть и небольшой, но задел по итогам короткой программы. Вопросы могут возникать, но Суй и Цун в последние несколько лет демонстрировали по-настоящему чемпионское катание. Пусть китайцы выглядят не так статно, как наши ребята, не такие высокие, они очень артистичные, пластичные и чисто исполняют элементы: выбросы, вращения. Для Тарасовй и Морозова второе место — огромное достижение», — сказал Костомаров RT.

Он отметил, что Тарасова и Морозов последние годы постоянно уступали Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, из-за чего итоговое место первых выглядит ещё более невероятным.

«Не знаю будут ли они кататься дальше, им нужно решить этот вопрос с тренерами. Но и бронзовым призёрам не стоит расстраиваться. Завоевать медаль на дебютной Олимпиаде — большой успех. Уверен, у них всё ещё впереди. У Мишиной и Галлямова впереди новый олимпийский цикл, и они вполне могут взять своё золото. Хочется также поздравить и Тамару Москвину, и Этери Тутберидзе. Привозить столько наград с одних Игр — грандиозный успех», — добавил Костомаров.

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что Тарасова и Морозов выдали прокат жизни на ОИ-2022.