Подкрутка на вес золота: Тарасова с Морозовым катались бесподобно, но олимпийскими чемпионами стали китайцы

| Елена Вайцеховская

Двукратные чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун выиграли турнир спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине. Китайцы обновили мировой рекорд в сумме и превзошли все три российских дуэта. Причём от бесподобно откатавшихся Евгении Тарасовой и Владимира Морозова их отделил мизер — 0,63 балла. Анастасия Мишина и Александр Галлямов сделали всё от них зависящее, но вынуждены были довольствоваться бронзой, хотя удостоились лучших оценок в произвольной программе от трёх судей из девяти.

Этого дня в Китае ждали 12 лет, с того самого дня, как первопроходцы парного катания в этой стране, трёхкратные чемпионы мира Шэнь Сюэ и Чжао Хунбо, завоевали первое олимпийское золото для страны на Играх в Ванкувере. В Пекине-2022 последний стоял у борта в качестве главного тренера команды и личного наставника двукратных чемпионов мира Суй Вэньцзин и Хань Цуна, и его трясло так, как никогда — в бытность спортсменом. Примерно в таком же состоянии стоял чуть поодаль олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков, чьи подопечные Евгения Тарасова и Владимир Морозов отстали от китайцев в короткой программе всего на 0,16 балла.

Закрыть программу Игр состязаниями дуэтов было пожеланием страны-хозяйки. И вряд ли страна рассматривала какой-либо иной вариант, кроме триумфа своих спортсменов. Одна из самых харизматичных пар мирового фигурного катания намеревалась красиво завершить карьеру в родных стенах, и в предварительном сценарии этого действа совершенно точно отсутствовала опция «проиграть». Кому бы то ни было.

Ради этого фигуристы вернулись к программе пятилетней давности Bridge Over Troubled Water с которой завоевали своё первое золото на чемпионате мира. Здесь напрашивалась параллель с Нэйтаном Ченом, который стал олимпийским чемпионом, вернув к Играм в Пекине две наиболее крутые программы из числа старых. Тут же возникала ещё одна аналогия — с победителем Игр-2014 и 2018 Юдзуру Ханю, который ради шанса бороться в Пекине за третье золото, заявил в произвольную программу четверной аксель — элемент невероятной сложности и невероятного риска. Вэньцзин и Цун пошли по той же стезе: озвучили намерение исполнить в произвольном выступлении четверной подкрут.

В этом финале, точнее, в сильнейшей его группе, каждой из пар было за что бороться. Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову — точно за такой же, как у китайцев, шанс завершить свою очень длинную и не слишком счастливую карьеру победным прокатом. Феноменальное выступление пары в короткой программе, где фигуристы на 2,67 балла улучшили личный результат, говорило о том, что Женя и Владимир находятся, возможно, в лучшей форме за много последних лет. Их лучший результат за произвольную программу расходился с китайским менее чем в балл, и шанс повернуть ситуацию в свою пользу в финале был более чем реальным.

Чемпионов мира и Европы Анастасию Мишину и Александра Галлямова отличала наиболее высокая из соискателей базовая сложность и лучшая статистика выступлений. В сравнении олимпийских программ двух дуэтов с точки зрения постановки выигрывали китайцы (всё-таки их хореографией занималась Лори Никол, один из лучших специалистов мира), но это преимущество выглядело всё-таки второстепенным: судьбу медалей в парном катании обычно решает не столько эстетическая, сколько спортивная составляющая.

Наименее конкурентными из сильнейшей четвёрки выглядели экс-чемпионы Европы Бойкова и Козловский. Предварительный расклад они проигрывали соперникам как по базовой сложности программы, так и по личному рекорду, к тому же ошибка, допущенная партнёршей в короткой программе (Саша коснулась рукой льда после выброса), отодвинула вторую пару Тамары Москвиной и Артура Минчука на шесть баллов от лидеров и на четыре — от пьедестала, что при такой конкуренции почти не отыгрываемо.

Остальным участникам финала, при всём к ним уважении, мечтать о медалях не приходилось. Разборки в предпоследней разминке велись исключительно на уровне местного значения, хотя и там имелись свои герои, порой неожиданные. Как, например, Рику Миура и Рюичи Кихара, выигравшие произвольную программу у обеих американских пар и трёхкратных чемпионов Китая Пэн Чен и Цзинь Ян. Правда, по совокупности двух выступлений японцы остались третьими из уже выступившей дюжины дуэтов.

Сильнейшая олимпийская разминка по одному только нервному накалу — страшное испытание как для спортсменов, так и для тренеров. Несколько проще тем, кто имеет более ранний стартовый номер. В субботу его имели Бойкова и Козловский, но партнёршу снова подвёл выброс. Правда, уже не флип, как было в короткой программе, а риттбергер: Саша приземлилась со степ-аутом. Все остальные элементы были выполнены внешне идеально, но часть была отправлена на пересмотр, из-за недокрута на первом прыжке был заминусован каскад из тройного и двух двойных тулупов, и оценка, без того не слишком высокая, снизилась ещё больше — 220,50 в сумме. Наиболее невероятным казалось другое: по итогу произвольной программы Бойкова и Козловский едва не ушли под японцев, выиграв меньше одного балла.

Всё, что происходило в этот вечер в сильнейшей разминке, можно было без преувеличения назвать торжеством российской школы парного катания: ведь даже претендовавший на золото китайский дуэт сложился под влиянием российских тренеров Марины Зуевой (она работала с Суй и Ханем в юниорском возрасте и ставила фигуристам все соревновательные программы) и Рафаэля Арутюняна, на техническую стажировку к которому местная федерация фигурного катания много лет подряд отправляла пары на летнюю прыжковую подготовку. И в этом сравнении именно китайцы оказались лучшими.

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С точки зрения борьбы это был едва ли не самый захватывающий финал Игр: Мишина и Галлямов выиграли у всех соперников технической оценкой и вполне могли оказаться выше, если бы Тарасова и Морозов не сделали невероятное: показали лучший прокат за всю свою предыдущую жизнь. Если бы Суй и Хань допустили хотя бы одну серьёзную ошибку, золотые медали однозначно ушли бы российскому дуэту. Невероятный случай: соревнуясь с фаворитами у них дома и не обладая титулами соперников, Евгения и Владимир получили максимальную вторую оценку — это лучше всего говорило о готовности арбитров увидеть в чемпионах именно эту пару.

И вот так получается, что золотым чемпионским штрихом стал именно четверной подкрут, исполненный хозяевами в самом начале программы. Сколько бы ни говорилось, что риск нынче у фигуристов не в чести, что элемент ультра-си, вставленный в программу, совсем ненамного увеличивает базовую сложность программы, но этого вполне хватило, чтобы Суй Вэньцзин и Хань Цун реализовали свою заветную мечту, отобрав её у российских пар.

Хотя, конечно, поводов для пересудов итоговая разница в 0,63 балла оставила столько, что можно будет черпать вёдрами. Сравнить её можно разве что с поражением в лыжном марафоне после просмотра фотофиниша. Но как неоднократно замечала Тамара Москвина, поражения нужно принимать достойно и, внимательно изучив протоколы на предмет собственных огрехов, двигаться дальше. А уж она точно знает, почём фунт лиха, и видела в этой жизни всё. И даже немножечко больше…