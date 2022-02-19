Иначе детектив превратится в триллер: почему в России обязаны бросить все силы на защиту Тутберидзе

Резкое заявление главы МОК Томаса Баха в адрес тренера фигуристок Этери Тутберидзе свидетельствует о том, что самые влиятельные спортивные и антидопинговые организации намерены использовать допинг-пробу Камилы Валиевой как новый повод для борьбы с Россией. Именно поэтому уже сейчас стоит бросить все ресурсы на защиту наставника, а не ждать, когда поднимется волна, наносящая колоссальный репутационный ущерб.

История Камилы Валиевой на этих Играх — это нечто гораздо более серьёзное, нежели трагедия маленькой девочки, проигравшей Олимпиаду. Если убрать чисто эмоциональный аспект, связанный с возрастом, чемпионским бэкграундом и безутешными детскими слезами после неудавшегося проката, в сухом остатке окажется сюжет, коих история спорта знала множество: позитивная допинг-проба, ни на что не влияющий, но тем не менее запрещённый препарат, перевод стрелок на некий сторонний фактор и надежда, что окончательный вердикт окажется не слишком суровым.

В случае, если надежда не оправдывается и пострадавший спортсмен оказывается вне игры, все дальнейшие комментарии, как правило, сводятся к фразе «Мне очень жаль», которую так любят повторять в сложных ситуациях герои американских сериалов, и к популярному хештегу, неразрывно связанному в сознании фигурнокатательной публики с тренерским штабом Валиевой, #работаемдальше!

Возможно, случай Валиевой не стал бы исключением из этого ряда, но всё изменила пресс-конференция президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Сама её тональность свидетельствовала о том, что МОК не склонен рассматривать кейс Валиевой в отрыве от её команды. Это прекрасно иллюстрировали слова высокопоставленного чиновника и олимпийского чемпиона, сказанные журналистам.

«У меня нет уверенности, что ближайшее окружение Камилы заслуживает доверия, в связи с тем, что происходило в прошлом, и в связи с тем, что касается будущего», — заявил Бах.

Предъявлять главе организации претензии, что он именно таким образом расценил увиденное в олимпийском репортаже, бессмысленно: каждый волен трактовать те или иные события в соответствии с собственными взглядами.

Другое дело, что президент МОК за время своего нахождения на высшем посту международного спорта успел зарекомендовать себя как очень осторожный, чтобы не сказать трусоватый политик. Который никогда не стал бы проговаривать вслух те или иные мысли только потому, что они внезапно пришли ему в голову под влиянием эмоций.

Значит, не будет лишним предположить, что Бах озвучил журналистам некое общее мнение, уже сложившееся в высоких спортивных международных кругах. И это уже является прямой угрозой не только для тренерского штаба Этери Тутберидзе, но и для всего российского спорта.

Современный информационный мир устроен таким образом, что в нём совершенно неважно, что и как происходит на самом деле. В выигрыше оказывается тот, кто первым озвучил свою версию и привлёк к ней максимум внимания. А именно этим сейчас занимаются МОК и WADA применительно к кейсу Валиевой.

Случись история с положительной пробой спортсменки чуть раньше, не на Играх, а, скажем, на январском чемпионате Европы, Камилу можно было бы просто вывести из состава команды, дождаться вскрытия второй пробы и в случае, если наказания не удалось бы избежать, просто забыть о существовании спортсменки, переведя вину за случившееся целиком и полностью на её семью. Мол, да, неприятность, недосмотрели. Но при чём тут лучший в стране тренерский штаб? Работаем дальше…

Увы, история оказалась слишком резонансной, а реакция со стороны МОК и WADA — стремительной: в представлении этих организаций Валиева и её тренеры находятся в одной связке, что и было озвучено Бахом. Вывести за пределы этой схемы фигуристку теперь уже невозможно без репутационного ущерба, причём не только для отдельно взятого штаба Тутберидзе, но и для всей страны.

Именно поэтому нужно уже сейчас бросать все ресурсы на защиту тренера, а не ждать, когда детектив превратится в триллер.

Как именно может быть реализован подобный сценарий, понятно уже сейчас. Сначала будет вскрыта вторая проба Валиевой, которая (если брать во внимание все прежние прецеденты), скорее всего, подтвердит наличие запрещённого препарата. В этом всегда бывает заинтересована прежде всего лаборатория: расхождение в результатах двух образцов одной и той же пробы автоматически ставит под удар профессиональный уровень исследований.

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Потом, как это уже было объявлено, начнётся перепроверка старых проб спортсменок Тутберидзе за последние десять лет. И даже если все они окажутся кристально чистыми, нетрудно угадать, каким информационным шлейфом будет сопровождаться процесс. Под этот удар так или иначе попадут все российские чемпионки начиная с Юлии Липницкой — соответственно, под сомнение могут быть поставлены все наиболее громкие успехи российского фигурного катания.

И рано или поздно кто-то из облечённых властью оппонентов наверняка вслух задаст вопрос, а стоит ли возвращать России флаг и гимн, если ситуация в одном из главных для страны видов спорта остаётся столь сомнительной.

Хорошо бы уже сейчас понимать, что произойти это может независимо от результатов расследования. В точности по тому же принципу ничем не подкреплённого общественного мнения, каким руководствовался Бах, объявивший на основании секундной телевизионной картинки о бессердечии тренерского штаба юной российской фигуристки.

О том, что взрывоопасная ситуация вокруг Валиевой была создана не без участия МОК, президент предпочёл умолчать.