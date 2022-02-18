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Тутберидзе — о критике главы МОК: нахожусь в недоумении от оценки нашей работы

18.02.2022, 21:12 |

Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки Камилы Валиевой, прокомментировала критику президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в её адрес.

Тутберидзе — о критике главы МОК: нахожусь в недоумении от оценки нашей работы
  • Gettyimages.ru

«До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — написала Тутберидзе в комментариях к посту Жулина в Imstagram.

Она также поблагодарила Жулина за поддержку в трудной ситуции.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что был потрясён тем, как холодно российскую фигуристку Камилу Валиеву встретили её тренеры после выступления с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее олимпийский чемпион Максим Маринин высказался о замечании президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха относительно поведения тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой.

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