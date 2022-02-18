Маринин прокомментировал слова главы МОК Баха в адрес тренеров Камилы Валиевой

Олимпийский чемпион Максим Маринин высказался о замечании президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха относительно поведения тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Не хотелось бы комментировать высказывания официальных лиц, но, честно говоря, для меня это верх лицемерия», — сказал Маринин в беседе с Inforeactor.

По его словам, тренер так или иначе будет требовать от спортсменки борьбы.

«Тренерские эмоции предполагают равноправие между всеми. Она не может любить кого-то больше, кого-то меньше. Тренер не может себе позволить этого. Со стороны это выглядит, естественно, как холодность. Но это не значит, что она холодный человек и лишена эмоций», — отметил Маринин.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что был потрясён тем, как холодно российскую фигуристку Камилу Валиеву встретили её тренеры после выступления с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине.

Заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Елена Бережная в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала выступление Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.