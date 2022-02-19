Жулин: следующий шаг — нападение Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе

«Спасибо всем большое за поддержку! Всё-таки россияне — потрясающие люди… Бедный Томас Д’Артаньян выполняет волю сильных и денежных! Следующий шаг — нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе!» — написал Жулин в Instagram.
Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что был потрясён тем, как холодно российскую фигуристку Камилу Валиеву встретили её тренеры после выступления с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине. Жулин же не остался в стороне и адресовал Баху открытое письмо в поддержку Этери Тутберидзе.
Ранее Щербакова заявила, что Нэйтан Чен выступит на Кубке Первого канала в Сочи.