Жулин: следующий шаг — нападение Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе

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Александр Жулин, тренер чемпионов Игр 2022 года Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, отреагировал на положительную реакцию россиян на его открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Спасибо всем большое за поддержку! Всё-таки россияне — потрясающие люди… Бедный Томас Д’Артаньян выполняет волю сильных и денежных! Следующий шаг — нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе!» — написал Жулин в Instagram.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что был потрясён тем, как холодно российскую фигуристку Камилу Валиеву встретили её тренеры после выступления с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине. Жулин же не остался в стороне и адресовал Баху открытое письмо в поддержку Этери Тутберидзе.

Ранее Щербакова заявила, что Нэйтан Чен выступит на Кубке Первого канала в Сочи.