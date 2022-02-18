Президент ОКР Поздняков: в словах Баха о Валиевой много неоднозначного

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о выступлении отечественной фигуристки Камилы Валиевой на Играх в Пекине.

«Безусловно, много неоднозначного в словах Баха. Не со всем можно согласиться», — сказал Поздняков.

Он согласился с главой Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александром Горшковым, который заявил, что 15-летняя спортсменка подверглась травле со стороны западной прессы и взрослых людей.

«Почему на это не реагируют представители МОК, вызывает большой вопрос», — подчеркнул Поздняков.

На своей пресс-конференции Бах выразил удивление тем, как тренеры Валиевой «холодно» восприняли неудачный прокат Валиевой в произвольной программе.

На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвёртое место в индивидуальном женском одиночном турнире, также она завоевала золото в составе сборной России в командных соревнованиях.

Напомним, что во время Игр по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований и объявил, что отменит награждение в личном турнире, если на пьедестал попадёт Валиева.

Ранее известный тренер Александр Жулин заявил, что не Баху учить Тутберидзе манерам.