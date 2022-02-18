Жулин — о словах главы МОК про Тутберидзе: не вам учить выдающегося тренера манерам

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Александр Жулин, тренер чемпионов Игр 2022 года Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, высказался о словах президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который раскритиковал методы работы своей коллеги Этери Тутберидзе.

«Вы, пожалуйста, проанализируйте вашу позицию по отношению к женщине и юной девушке. С позиции мужчины вы вели себя жёстко и некорректно. По меньшей мере не вам учить выдающегося тренера манерам», — написал на своей странице в Instagram Жулин.

Тренер выразил недоумение реакцией Баха на поведение Тутберидзе после проката произвольной программы её ученицы Камилы Валиевой. Он напомнил главе МОК, что Тутберидзе воспитала шесть олимпийских медалистов и четырёх олимпийских чемпионок. Жулин подчеркнул, что не стоит учить Тутберидзе, что говорить тренеру её ученицам после выступлений.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что был потрясён тем, как холодно российскую фигуристку Камилу Валиеву встретили её тренеры после выступления с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Тутберидзе высказалась о критике главы МОК.