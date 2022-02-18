Валиева не стала общаться с журналистами по прилёте с Олимпиады в Пекине

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Российская фигуристка Камила Валиева отказалась общаться с журналистами после прилёта в Москву с Олимпийских игр в Пекине.

Об этом сообщает «Чемпионат».

На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвёртое место в индивидуальном женском одиночном турнире, также она завоевала золото в составе сборной России в командных соревнованиях.

Напомним, что во время Игр по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований и объявил, что отменит награждение в личном турнире, если на пьедестал попадёт Валиева.

Ранее сообщалось, что Валиева вернулась в Москву после участия в ОИ-2022 в Пекине.