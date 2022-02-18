Мишина и Галлямов высказались о своём прокате в короткой программе на Олимпиаде

«Было проще тем, что мы уже катались на этом льду, катались успешно. Времени прошло достаточно много, десять дней, для нас это обычный перерыв между двумя разными соревнованиями», — приводит слова Мишиной «Матч ТВ».
Её партнёр, в свою очередь, отметил, что их дуэт проделал большую работу, чтобы исполнить все элементы на высоком уровне.
«Мы делаем нашу работу. Выступаем уже третий сезон во взрослых соревнованиях», — добавил Галлямов.
Мишина и Галлямов заняли третье место в короткой программе, набрав 82,76 балла. Произвольную программу фигуристы представят 19 февраля. Начало — в 14:00 мск.
Напомним, что Мишина и Галлямов уже завоевали золото ОИ-2022 в составе сборной России в рамках командного турнира фигуристов.
Ранее сообщалось, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов обновили личный рекорд в короткой программе на ОИ.