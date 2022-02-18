Мишина и Галлямов высказались о своём прокате в короткой программе на Олимпиаде

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Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились мнением о своём выступлении в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

«Было проще тем, что мы уже катались на этом льду, катались успешно. Времени прошло достаточно много, десять дней, для нас это обычный перерыв между двумя разными соревнованиями», — приводит слова Мишиной «Матч ТВ».

Её партнёр, в свою очередь, отметил, что их дуэт проделал большую работу, чтобы исполнить все элементы на высоком уровне.

«Мы делаем нашу работу. Выступаем уже третий сезон во взрослых соревнованиях», — добавил Галлямов.

Мишина и Галлямов заняли третье место в короткой программе, набрав 82,76 балла. Произвольную программу фигуристы представят 19 февраля. Начало — в 14:00 мск.

Напомним, что Мишина и Галлямов уже завоевали золото ОИ-2022 в составе сборной России в рамках командного турнира фигуристов.

Ранее сообщалось, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов обновили личный рекорд в короткой программе на ОИ.