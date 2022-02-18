Мировым рекордом — по личным: Суй Вэньцзин и Хань Цун опередили на 0,16 балла откатавших как никогда Тарасову и Морозова

| Елена Вайцеховская

Двукратные чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун выиграли короткую программу в соревновании пар на Олимпийских играх в Пекине. Китайцы обновили рекорд мира и превзошли все три российских дуэта. Однако Евгения Тарасова и Владимир Морозов выдали лучший прокат в карьере и отстали от лидеров всего на 0,16 балла, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов обновили личный рекорд в сезоне. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский расположились на четвёртой строчке из-за того, что партнёрша слегка коснулась льда на приземлении с выброса.

После истерично-горячечного финала в женском одиночном катании состязания спортивных пар в коротких программах можно было прописывать терапевтически, как медикаментозное средство. Вся интрига турнира должна была сводиться к противостоянию трёх российских и одного китайского дуэта. То есть к заключительной разминке.

В схему грядущего противостояния не слишком укладывался даже второй дуэт страны-хозяйки. Трёхкратные чемпионы Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян могли бы украсить своим присутствием турнир любого ранга, но на Играх-2022 всё было заточено не под них. А под двукратных чемпионов мира и вице-чемпионов Игр в Пхёнчхане Суй Вэньцзин и Хань Цуна.

За то, чтобы увидеть эту пару на верхней ступени олимпийского пьедестала, наверняка, были готовы продать душу дьяволу все китайские болельщики, а, может быть, не только они. Партнёры прошли в парном катании столь длинный, драматический, насыщенный тяжелейшими травмами путь, что не сопереживать фигуристам было попросту невозможно. Примерно так же мир сопереживал четыре года назад Алёне Савченко.

Когда фигуристка всё-таки выиграла олимпийское золото, к которому шла пять олимпийских циклов, в мире международного фигурного катания это воспринималось как праздник, не имеющий национальности. Но между той Олимпиадой и нынешней для российских болельщиков была одна существенная разница. Заключалась она в том, что в Пхёнчхане не выступала сильнейшая на тот момент пара Ксения Столбова и Фёдор Климов: фигуристов не пригласили на Игры, не дав на этот счёт никаких внятных объяснений. Поэтому болеть за Савченко и её партнёра Бруно Массо было несложно. А вот в Пекине всё изменилось диаметральным образом, поскольку каждая из трёх российских пар вполне могла стать чемпионом.

Вспомнить Пхёнчхан в пятницу имело смысл ещё и потому, что как раз парный турнир тогда оказался очень наглядным с позиции соперничества. Короткая программа сложилась таким образом, что вплоть до заключительного выступления никто вообще не брался предсказать итог: Савченко и Массо начинали финал с четвёртым результатом из-за того, что партнёр сорвал в короткой программе прыжок, вторую сумму после китайской пары имели Тарасова и Морозов, и никто не мог предположить, что столь благоприятная расстановка перевернётся с ног на голову, и Россия окажется без медали.

Первыми на уровень результатов, достаточных для того, чтобы штурмовать подиум, вышли в пятницу Пэн Чэн и Цзинь Ян (76,10). Китайцы с запасом превзошли Алексу Книрим и Брэндона Фрейзера, а также Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюка. Оба дуэта представляли США и были примечательны разве что тем, что к подготовке второго из них приложила руку Нина Мозер.

Из прокатов тех, кто расположился в таблице ниже, следовало отметить очень быстро прогрессирующих японцев Рику Миура и Рюичи Кихару, которым, увы, не слишком повезло: на этапах Гран-при этого сезона они дважды были в призах, а вот в Пекине не добрали до рекорда сезона почти четыре балла. И ушли под спортсменов из США, хотя вполне могли бы быть вторыми на начало разминки четырех сильнейших пар.

Первыми в заключительной группе на лёд вышли чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Знаменитая и прекрасно выкатанная за два сезона «Эсмеральда» была исполнена предельно осторожно, но с прекрасным качеством всех предписанных элементов. Настя и Александр незначительно, но превысили личный рекорд сезона, и это было хорошим знаком. Показателем того, что намеренно поджимать действующих чемпионов мира судьи не собираются.

Первый стартовый номер в столь зубастой компании был несколько опасен тем, что задавал ориентир соперникам. К тому же Мишина и Галлямов не могли не страховаться: выступление пары здесь же в командном турнире завершилось падением с поддержки, и это, естественно, добавляло нервов. А вот две следующие пары не страховались ни на йоту — катались, что называется, на все деньги.

Это оправдало себя: Суй Вэньцзин и Хань Цун завершили свой прокат с личным (а заодно и мировым) рекордом, а следом лучшее выступление всей своей совместной карьеры выдали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, превысив личный рекорд сразу на 2,67 балла.

Этот прокат невольно всколыхнул уже вроде бы забытые события. А именно вопрос: почему при наличии столь яркой программы у наиболее опытных российских спортсменов руководители российской федерации парного катания не пошли на то, чтобы совершить замену в командном турнире? Короткая программа Евгении и Владимира однозначно стоила того, чтобы быть увенчанной золотом.

Но в личном турнире это всего лишь первый шаг. Было очень важно, что у всех трёх российских пар, включая замкнувших разминку экс-чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского он получился безошибочным. Единственная помарка, которую допустили экс-чемпионы Европы, заключалась в том, что партнёрша слегка коснулась льда на приземлении с выброса. Но это по-прежнему оставляет паре шанс штурмовать пьедестал в финале.