Фигуристка Мишина рассмешила коллег по сборной, не поняв вопроса журналиста на английском

На вопрос иностранного журналиста о своём падении в произвольной программе фигуристка ответила: «Я ничего (в действительности фигуристка использовала более резкое слово) не поняла». Этим она вызвала смех у стоявших рядом партнёров по сборной.
Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.
Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов не испытывают дискомфорта после падения в командном турнире.