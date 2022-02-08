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Фигуристка Мишина рассмешила коллег по сборной, не поняв вопроса журналиста на английском

Фигуристка Мишина рассмешила коллег по сборной, не поняв вопроса журналиста на английском
08.02.2022, 13:42 |

Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в дуэте с Александром Галлямовым, попала в неловкую ситуацию во время пресс-подхода в честь победы сборной России в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Фигуристка Мишина рассмешила коллег по сборной, не поняв вопроса журналиста на английском
  • Gettyimages.ru

На вопрос иностранного журналиста о своём падении в произвольной программе фигуристка ответила: «Я ничего (в действительности фигуристка использовала более резкое слово) не поняла». Этим она вызвала смех у стоявших рядом партнёров по сборной.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов не испытывают дискомфорта после падения в командном турнире.

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