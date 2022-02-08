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Мишина и Галлямов не испытывают дискомфорта после падения в командном турнире

Мишина и Галлямов не испытывают дискомфорта после падения в командном турнире
08.02.2022, 11:37 |

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассказали о самочувствии Анастасии Мишиной и Александра Галлямова перед стартом в личных соревнованиях на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Мишина и Галлямов не испытывают дискомфорта после падения в командном турнире
  • Gettyimages.ru

«Что касается их состояния, ещё вчера Галлямов говорил, что всё хорошо. Они сидели на трибуне, болели за ребят», — цитирует пресс-атташе ФФККР Ольгу Ермолину «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что неучастие фигуристов в тренировке 8 февраля не связано с их падением в командном турнире. Пауза в занятиях была запланирована.

Мишина и Галлямов одержали победу в произвольной программе, несмотря на падение при выполнении поддержки. Сборная России завоевала золото Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских фигуристов в короткой программе.

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