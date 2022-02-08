Губерниев — о короткой программе фигуристов на Играх-2022: ожидал большего

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских фигуристов в короткой программе на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Кондратюку сложно было собраться. Конечно, ожидал более уверенного выступления от всей команды, далековато они. Трудно рассчитывать, что кто-то не будет конкурировать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Американец Нэйтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу (113,97 балла). Второе промежуточное место занял японец Юма Кагияма (108,12), третье — его соотечественник Сема Уно (105,90).

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко (95,76), который занял седьмое место. Марк Кондратюк (86,11) — 15-й, Андрей Мозалёв (77,05) — 23-й.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала результаты российских фигуристов в короткой программе.