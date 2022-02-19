Марафон Большунова, надежды Тарасовой и Морозова, попытка Захарова: анонс 15-го дня Олимпиады в Пекине

| Екатерина Бредина

В субботу, 19 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград. Лыжник Александр Большунов и ещё трое россиян поборются за медали в марафоне на 50 км. Три отечественные спортивные пары фигуристов будут сражаться с китайским дуэтом в произвольной программе, а конькобежец Руслан Захаров выступит в масс-старте. Также определится победитель мужских соревнований в кёрлинге и бронзовый призёр Игр в хоккее.

Лыжные гонки: борьба Большунова за медаль

Близятся к концу соревнования в лыжных гонках. В субботу, 19 февраля, пройдёт последний старт у мужчин — марафон на 50 км свободным стилем. Третье золото Пекина постарается завоевать Александр Большунов. Также от России заявлены Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

Вновь поборется за медали норвежец Йоханнес Клебо. Однако в данном виде программы стоит обратить внимание на его соотечественника Симона Крюгера. Спортсмен из-за положительного теста на коронавирус пропустил скиатлон, который он выигрывал в Пхёнчхане, и прилетел в Китай исключительно ради последнего вида программы.

В Корее золото в марафоне взял Ийво Нисканен. Но тогда лыжники бежали в его любимом классическом стиле. Поэтому в Пекине спортсмен решил не мучить свой организм и не стал заявляться на соревнования.

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Конькобежный спорт: дистанция Захарова

Масс-старты в конькобежном спорте на Олимпиадах появились только в 2018 году, хотя на этапах Кубка мира они проводятся уже десять лет. В Пхёнчхане первые золотые медали в данном виде программы завоевали кореец Ли Сын Хун и японка Нана Такаги. Россияне в соревнованиях участия не принимали. Однако в Пекине отечественные спортсмены постараются побороться за награды.

В текущем сезоне неплохо смотрится в масс-стартах Руслан Захаров. Он дважды поднимался на пьедестал почёта на этапах Кубка мира: был вторым в Польше и третьим в Канаде. В общем зачёте он идёт на второй строчке вслед за Бартом Свингсом. Бельгиец три раза выигрывал «Малый хрустальный глобус» и считается одним из главных фаворитов соревнований. Навяжет борьбу и действующий чемпион мира американец Джой Мантиа.

От России в гонке также примет участие Даниил Алдошкин. Он и Захаров разведены по разным полуфиналам.

В женской части соревнований основные надежды связаны с Елизаветой Голубевой. Она идёт четвёртой в общем зачёте Кубка мира. В текущем сезоне конькобежка также поднималась на пьедестал почёта, заняв третье место в Калгари. Высокие результаты показывает канадка Ивани Блонден, также среди фаворитов соревнований нидерландки Ирене Схаутен и Марейке Груневауд.

Помимо Голубевой в гонке выступит россиянка Елена Сохрякова. Девушки также побегут в разных полуфинальных забегах.

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Фигурное катание: в борьбе с китайцами

В фигурном катании короткая программа спортивных пар закончилась не совсем так, как хотелось бы российским болельщикам. Лучший результат в ней показали китайцы. Двукратные чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун обновили мировой рекорд и превзошли все три отечественных дуэта.

Однако Евгения Тарасова и Владимир Морозов выдали лучший прокат в карьере и отстали от лидеров всего на 0,16 балла, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов обновили личный рекорд в сезоне. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский расположились на четвёртой строчке из-за того, что партнёрша слегка коснулась льда на приземлении с выброса.

При этом, по словам олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, судьи придержали оценки первому российскому дуэту.

«Китайцы катались просто прекрасно, тут даже сказать нечего, замечательно. Наконец-то чисто выступили Тарасова с Морозовым, в нужное время и в нужном месте они это сделали. Что касается Мишиной и Галлямова, катались трепетно и с холодной головой, так и нужно в короткой программе. У них были крошечные, ну прям очень крошечные технические недочёты, это и дало судьям возможность их немного опустить. Мы же понимаем, что по набору элементов в произвольной и для победы китайцев самую сильную нашу пару нужно опустить», — сказала Бестемьянова РИА Новости.

Теперь всё решится в субботу, четыре сильнейшие пары мира выступят в последней разминке. И у россиян нет права на ошибку.

globallookpress.com

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Горнолыжный спорт: дуэль с призёрами чемпионата мира

Командные соревнования в горнолыжном спорте впервые были проведены на Олимпиаде в 2018 году. В Пхёнчхане победили швейцарцы, вторыми стали австрийцы, третьими — норвежцы. Однако на последнем чемпионате мира в итальянской Кортина-д’Ампеццо первенствовали уже скандинавы.

Сборная России в Пхёнчхане не смогла преодолеть стадию 1/8 финала. Будет непросто это сделать и в субботу. В соперниках у национальной команды итальянцы, поднимавшиеся на третью ступень пьедестала почёта на ЧМ-2019.

Бобслей: доминирование немок

В бобслее будут разыграны комплекты наград в женских двойках. Россиянки, к сожалению, после первых попыток лишили себя шансов побороться за награды. Надежда Сергеева и Юлия Беломестных занимают девятое место, отставая от лидеров на 1,89 секунды, Анастасия Макарова и Елена Мамедова — 14-е. Их проигрыш первому месту — 2,07 секунды.

На первой строчке перед финальным днём расположились немки Лаура Нольте и Дебора Леви. На второй позиции — их соотечественницы Мариама Яманка и Александра Бургхардт. Тройку замыкают американки Элана Мейерс Тейлор и Сильвия Хоффман.

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Кёрлинг: время финала

В субботу определится победитель Олимпиады в мужском кёрлинге. В решающем матче встретятся Великобритания, переигравшая в полуфинале США со счётом 8:4, и Швеция, которая оказалась сильнее Канады (5:3).

По ходу турнира немного сильнее смотрелись представители Туманного Альбиона, в очном противостоянии он взяли верх над скандинавами (7:6) и вышли в плей-офф с первого места.

Однако куда более титулованными являются именно шведы. Они брали бронзу на Играх в Сочи и серебро в Пхёнчхане, а также завоёвывали золото на трёх последних чемпионатах мира. Великобритания в 2014-м была второй на Олимпиаде, а в Корее осталась лишь пятой.

Также в субботу будет выявлен бронзовый призёр в женском кёрлинге. Швеция поборется за медаль со Швейцарией.

Хоккей: матч за бронзу

Бронзовый призёр Олимпиады определится и в хоккее: встречаются сборные Швеции и Словакии. Первые в полуфинале по буллитам уступили россиянам, вторые проиграли финнам со счётом 0:2, пропустив вторую шайбу в концовке в пустые ворота.

Соперники встречались на групповой стадии соревнований в Пекине. Тогда шведы всё решили уже в первом периоде, трижды поразив ворота соперника. Но Словакия и Финляндии крупно уступила в первом матче, а в плей-офф удерживала счёт 0:1 до конца игры.

В борьбе за бронзовые награды многое решит мотивация. Для шведского коллектива третье место особым утешением не станет. А для словаков медаль Олимпиады будет серьёзным трофеем.

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Фристайл: без россиян

В хафпайпе россияне отобраться на Олимпиаду не смогли. Однако данный вид программы стоит смотреть ради невероятных трюков, которые показывают спортсмены.

Первое место по итогам квалификации в Пекине занял американец Аарон Бланк. Составит конкуренцию чемпиону мира — 2019 канадец Брендан Маккэй. Он лидирует в общем зачёте Кубка мира текущего сезона. Также в числе фаворитов соревнований действующий чемпион мира и бронзовый призёр Пхёнчхана новозеландец Нико Портеус.