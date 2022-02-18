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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы, посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов высказался о новых видах спорта на Олимпиаде.

«Наши» виды спорта или «не наши» — мы так могли и в канадский хоккей не начать играть. Если не развиваться, то можно потерять и «наши» виды», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Фетисова, виды спорта, не имеющие популярности, уходят, и им на смену приходят новые.

«Сейчас появились акробатические темы, полугорнолыжные, надо просто сориентироваться. У нас финансирование происходит в основном тех видов спорта, которые традиционные, но надо готовиться, создавать системный подход. Если это зрелищно, красиво, то почему нет? Зачем делить на «наше» и «не наше»?» — отметил он.

Ранее Фетисов рассказал о своём отношении к женскому хоккею.