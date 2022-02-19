Матыцин назвал серебро Тарасовой и Морозова на Играх-2022 медалями с золотым отливом

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Министр спорта Олег Матыцин оценил выступление российских фигуристов в соревнованиях среди спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Всего 0,63 балла Тарасова и Морозов уступили хозяевам Игр, но для нас награды Жени и Володи — с золотым отливом, ребята долгие годы шли к олимпийскому пьедесталу, были в их карьере успехи и неудачи», — цитирует Матыцина пресс-служба министерства.

По его мнению, российские фигуристы продемонстрировали мастерство высшего уровня, справились с волнением и выступили настолько красиво и одухотворённо, что невозможно было оторвать глаз от их программы.

Матыцин также поздравил Анастасию Мишину и Александра Галлямова, которые дебютировали на Олимпиаде. Он отметил, что российская пара исполнила очень сложную в техническом плане программу.

Тарасова и Морозов завоевали серебро с результатом 239,25, уступив только китайской паре Вэньцзин — Цун 0,63 балла. Мишина и Галлямов стали бронзовыми призёрами (237,71).

Ранее глава ФФККР оценил серебряные и бронзовые медали спортивных пар на Олимпиаде.