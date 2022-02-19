Матыцин назвал серебро Тарасовой и Морозова на Играх-2022 медалями с золотым отливом

«Всего 0,63 балла Тарасова и Морозов уступили хозяевам Игр, но для нас награды Жени и Володи — с золотым отливом, ребята долгие годы шли к олимпийскому пьедесталу, были в их карьере успехи и неудачи», — цитирует Матыцина пресс-служба министерства.
По его мнению, российские фигуристы продемонстрировали мастерство высшего уровня, справились с волнением и выступили настолько красиво и одухотворённо, что невозможно было оторвать глаз от их программы.
Матыцин также поздравил Анастасию Мишину и Александра Галлямова, которые дебютировали на Олимпиаде. Он отметил, что российская пара исполнила очень сложную в техническом плане программу.
Тарасова и Морозов завоевали серебро с результатом 239,25, уступив только китайской паре Вэньцзин — Цун 0,63 балла. Мишина и Галлямов стали бронзовыми призёрами (237,71).
Ранее глава ФФККР оценил серебряные и бронзовые медали спортивных пар на Олимпиаде.