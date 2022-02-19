Гончаренко: прокат Тарасовой и Морозова на Играх-2022 был на пределе нервов

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Заслуженный тренер Инна Гончаренко прокомментировала результаты российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Прокат Жени и Володи был на пределе нервов — настолько чисто, давно я такого не помню. Ребята — молодцы, великолепно подошли к Олимпиаде», — цитирует ТАСС Гончаренко.

По её мнению, китайская пара с высочайшим рейтингом не была готова уступать никому на домашней Олимпиаде.

Вместе с тем она добавила, что у Мишиной и Галлямова был технически самый сильный прокат среди всех. А Бойкова и Козловский за исключением ошибки на выбросе подошли в очень хорошей форме к соревнованиям.

Тарасова и Морозов завоевали серебро с результатом 239,25, уступив только китайской паре Вэньцзин — Цун 0,63 балла. Мишина и Галлямов стали бронзовыми призёрами (237,71). Бойкова и Козловский (220,50) заняли четвёртое место.

Ранее глава ФФККР оценил серебряные и бронзовые медали спортивных пар на Олимпиаде.