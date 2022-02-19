Новицкий: нельзя исключать, что китайским фигуристам могли помочь в родных стенах

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Чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий поделился мнением о выступлении российских фигуристов в парном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Справедливость и Олимпиада в Пекине — несопоставимые вещи. С учётом того, что происходило в соревновании женщин и как в фигурное катание вмешалась политика, нельзя исключать помощи Суй и Цуну родных стен. Какая-то поддержка китайцам могла идти. Плюс нельзя забывать, под каким колоссальным давлением приходится выступать в Китае россиянам. И я сейчас говорю не только о фигуристах, но и обо всех спортсменах вообще. Считаю, наши пары вполне могли бы подняться на первое место. Текущий сезон получился для Тарасовой и Морозова невероятно тяжёлым. И я очень рад их серебру. Можно сказать, ребята действительно заслужили свою медаль», — сказал Новицкий RT.

Ранее тренер Инна Гончаренко заявила, что прокат Тарасовой и Морозова на Играх-2022 был на пределе нервов.