Испытание на прочность: Валиева и Щербакова лидируют после короткой программы на ОИ-2022, Трусова — пока четвёртая

| Владимир Зайвый

Камила Валиева выиграла короткую программу личных соревнований фигуристок и удостоилась аплодисментов от зрителей, даже несмотря на серьёзный недочёт. Анна Щербакова безошибочно исполнила все элементы и заняла промежуточную вторую строчку. Александра Трусова из-за падения с тройного акселя расположилась на четвёртом месте, пропустив вперёд японку Каори Сакамото.

События последних дней не просто возвели соревнования в женском одиночном катании в ранг самого ожидаемого и обсуждаемого события всей Олимпиады в Пекине. Скандал с допинг-пробой Камилы Валиевой и её последующим допуском сделал то, что раньше ещё казалось невозможным — приравнял престиж четвёртого места к призовому. До Игр едва ли у кого-то были сомнения, что пьедестал почёта займут исключительно российские девушки. Но теперь у него появилась новая ступенька, и на неё была объявлена охота, причём не меньшая, чем за медалями.

Достаточно много спортсменок пытались выбиться из общей массы с помощью тройного акселя. Этот прыжок стал вообще первым, который увидели болельщики в рамках соревнований одиночниц. С него своё выступление начала представительница Украины Анастасия Шаботова, но бывшая российская фигуристка упала с этого элемента. Не получился он и у первой из трёх японок Маны Кавабэ — падение омрачило и её прокат.

Ждать первого успешного исполнения прыжка пришлось долго, до предпоследней разминки. Японка Вакабэ Хигути крайне редко включает триксель в свою короткую программу и даже в командном турнире не стала прибегать к нему. Но когда обстоятельства изменились, вице-чемпионка мира 2018 года решила всё-таки рискнуть.

Хигути справилась с элементом и стала пятой фигуристкой в истории, которая его сделала на Олимпиаде. Однако на остальных прыжках японка была не так хороша и много на них потеряла. Она заработала 73,51 балла — чуть меньше, чем в команднике, где она ограничилась двойным акселем. Но зато в личном турнире это была уже хорошая заявка как минимум на попадание в первую шестёрку.

И этим Хигути не ограничилась. Американка Алиса Лью, пробовавшая исполнить тройной аксель на чемпионате США, в этот раз ограничилась более простым вариантом и заработала 69,50 балла своим чистым прокатом. Выступавшая следующей бельгийка Луна Хендрикс смогла пробить рубеж в 70 очков за счёт высоких компонентов, но тоже осталась за спиной Хигути.

Группу сильнейших, наполовину состоявшую из российских спортсменок, открывала американка Карен Чен. Серебряный призёр командного турнира и близко не смогла подобраться к промежуточному лидеру соревнований. В её программе имелся большой изъян в виде разваленного тройного риттбергера, — его хватило с лихвой, чтобы не оставить девушке шансов на попадание в первую десятку.

После объявления оценок Чен напряжение возросло — на лёд вышла Камила Валиева. Однако публика встретила её достаточно тепло, не став оказывать давление перед исполнением трогательной короткой программы, которую фигуристка посвящает своей бабушке. Валиева начала скользить так же грациозно и легко, как делала это прежде, когда её спортивная карьера ещё не была разделена на «до и после».

Идеальным прокат не получился — на приземлении с тройного акселя 15-летняя спортсменка оступилась, но на ногах удержалась. С остальными же прыжками она спокойно справилась, не забыв усложнить их поднятыми руками. Когда музыка закончилась, Валиева ненадолго скрыла лицо, чтобы не демонстрировать свои слёзы. Но эмоциональный выплеск длился не слишком долго, олимпийская чемпионка достаточно быстро пришла в себя и с достоинством выслушала вердикт арбитров. Пусть 82,16 балла и стали худшей оценкой для Камилы с октября 2021 года, но все остальные лишь могли мечтать о подобных цифрах.

После выступления кореянки Ю Ён, которой из-за сильно недокрученного тройного акселя не удалось превзойти результат Хигути, к своей программе приступила Александра Трусова. Она тоже не осталась в стороне от попытки сделать единственный допустимый в коротком прокате элемент ультра-си. В этот раз могло показаться, что её погоня за прыжком наконец-то увенчается успехом.

Ученица Этери Тутберидзе уверенно зашла на него, сильно оттолкнулась и совершила все обороты, но вновь рухнула на лёд. Тем самым упустила возможность стать шестой фигуристкой с тройным акселем на Олимпиаде. Однако судей достаточно сильно впечатлил прокат под саундтрек из фильма «Фрида» и выбранный спортсменкой образ. Даже с падением Трусова обошла Хигути, получив 74,60 балла, причём почти весь отрыв был сформирован за счёт более высоких компонентов.

Анна Щербакова не претендовала на то, чтобы лидировать благодаря сложнейшим прыжкам. Она показала, что может набирать солидные баллы и без них. После неудачного выступления на чемпионате Европы, чуть было не лишившего её поездки на Олимпиаду, она вновь собрала воедино короткую программу и выдала свой лучший прокат в сезоне. Судьи оценили технику Щербаковой как близкую к совершенству, но самые высокие компоненты оставили за Валиевой. Чемпионка мира набрала 80,20 балла и стала второй вслед за юной подругой по команде.

Соревнования завершала Каори Сакамото, у которой были все основания подвинуть Трусову из первой тройки. И бронзовая призёрка командного турнира сделала это. Под музыку из фильма «Гладиатор» японка каталась максимально уверенно и выжимала максимум из каждого своего движения. К концу проката стало ясно, что речь идёт уже о борьбе за вторую строчку. В итоге японка всё-таки осталась третьей с новым личным рекордом, но Щербаковой уступила совсем немного — их разделили 0,36 балла.

Короткая программа не позволила Валиевой уйти в большой отрыв даже от иностранных фигуристок, но по прокату было видно, что россиянка, на чью долю выпало непростое испытание, не сломлена и готова сражаться. И в произвольной программе, где на равных с ней соперничать сможет разве что Трусова, она попытается это доказать. 17 февраля они вновь встретятся на одном льду.