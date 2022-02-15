Авербух: из 30 девушек безошибочно откаталась только Щербакова

|

Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух оценил выступление чемпионки мира в женском одиночном катании Анны Щербаковой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Из 30 девушек безошибочно откаталась только Аня Щербакова. Она выглядела просто блестяще», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Он добавил, что зрители не увидели фирменный каскад тройной лутц — тройной риттбергер, который выше по базовой стоимости, чем тройной лутц — тройной тулуп.

За свой прокат россиянка получила 80,20 балла, она занимает промежуточное второе место. Лидирует по итогам короткой программы её соотечественница Камила Валиева (82,16 балла).

Ранее Ягудин заявил, что у Щербаковой нет пустых мест в короткой программе.