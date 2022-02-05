Сейв Путилова, «ножницы» Ниязова и поведение фанатов: чем запомнился матч Россия — Украина на Евро-2022 по мини-футболу

Сборная России в напряжённом матче взяла верх над командой Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах. Принципиальная встреча запомнилась шедевральный голом «боковыми ножницами» в исполнении Артёма Ниязова и великолепной игрой голкипера Дмитрия Путилова, отразившего пенальти в концовке основного времени при счёте 3:2. При этом впечатления от драматичного противостояния подпортило поведение украинских болельщиков, скандировавших оскорбительные кричалки в адрес противника.

Матч между сборными России и Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу обещал стать предельно принципиальным и обсуждаемым. И хотя о спортивной составляющей никто не забывал, главной причиной повышенного внимания к данному противостоянию были напряжённые отношения между государствами. Именно из-за этого встречи между командами стали настолько редкими, а поэтому и ожидаемыми. С 2014 года их разводили между собой на стадии жеребьёвки, лишая возможности пересечься на групповой стадии, а организовать знаковую дуэль в плей-офф не мешали сильные соперники.

И это при том, что в данный период сборные России и Украины регулярно квалифицировались в восьмёрку сильнейших на континентальных первенствах. На трёх последних чемпионатах Европы они неизменно пробивались в плей-офф, но были в одной части сетки лишь однажды — в 2016-м. Всё шло к тому, что они сразятся в полуфинале, но надеждам не дал осуществиться гол серба Милоша Симича в ворота украинцев на последних секундах. И лишь шесть лет спустя судьба всё же свела две сборные друг с другом.

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Фаворитом ожидаемо считалась сборная России. И не только благодаря более чем уверенному выступлению в Нидерландах, где она одержала четыре победы подряд. За последние десять лет отечественные футболисты плотно закрепились в элите. А на трёх из последних четырёх чемпионатов континента завоёвывали серебряные медали, лишь в 2018 году немного снизив планку. Тогда они не смогли справиться с португальцами в полуфинале и впоследствии взяли бронзу.

Команда Украины же, наоборот, с годами заметно сбавила. Пусть она регулярно преодолевала барьер группового этапа, но за награды не боролась с 2005-го. Тогда жёлто-синие последний раз добрались до 1/2 финала, где разгромно уступили испанцам — 0:5. На этот же раз под вопросом был и выход из группы. Подопечные Александра Косенко потерпели два поражения и набрали всего три очка, но чудом прошли дальше по дополнительным показателям, после чего в яркой «перестрелке» справились с казахстанцами — 5:3.

Однако в матче с россиянами у них поначалу мало что получалось. Коллектив Сергея Скоровича с ходу предложил мощный прессинг, чем застал врасплох противника. Предпочитающие выходить из своей зоны через короткий пас украинцы регулярно совершали потери и уже на второй минуте оказались в роли догоняющих. Дальний удар Антона Соколова не был ни сильным, ни точным, но по пути мяч попал в соперника. Рикошет дезориентировал голкипера номинальных хозяев Кирилла Ципуна и привёл к первому голу.

Некоторое время Косенко не вмешивался в ход встречи и ждал, пока игроки сами найдут ключи к оппоненту. Но с течением времени преимущество россиян лишь росло. Неоднократно к мячу прикладывался Сергей Абрамов, шанс отличиться имел Артём Ниязов. Это заставило наставника решиться на экстренные меры и перейти на игру в пять полевых. Украинцы перехватили инициативу и стали проводить одну позиционную атаку за другой, но забыли об обороне. Андрей Афанасьев откликнулся на длинный заброс голкипера Дмитрия Путилова и пробил головой в перекладину, но не выключился из борьбы и довершил начатое. Однако уже спустя минуту разница в счёте была сокращена — дальним ударом сетку ворот прошил Евгений Серый, за несколько минут до этого получивший жёлтую карточку.

Второй тайм сборная России провела преимущественно у собственных ворот. Скорович так и не придумал, как помешать сопернику эффективно использовать лишнего полевого футболиста, поэтому его подопечные были вынуждены отбиваться. Как никогда вовремя исполнительное мастерство продемонстрировали Нандо и Ниязов. Первый вырезал фантастическую по точности передачу со своей половины площадки, а второй замкнул её боковыми ножницами. Впоследствии этот трюк пытался повторить и сверхактивный Абрамов, но вновь промахнулся.

Однако «убить» интригу не удалось. За пять минут до окончания основного времени россияне пропустили контратаку три в два и позволили Даниилу Абакшину повторить достижение Серого. Тот также незадолго до этого заработал «горчичник», но потом реабилитировался перед родными болельщиками. Те, к слову, не только очень активно поддерживали своих футболистов, но и некрасиво вели себя по отношению к оппонентам, по ходу встречи скандируя оскорбительные и русофобские кричалки. В итоге, организаторам даже пришлось делать устное замечание.

«Уважаемые болельщики, просим остановить песни неспортивного характера», — объявил диктор по стадиону на украинском языке.

Однако это не позволило фанатам вывести из равновесия действующих бронзовых призёров Старого Света. Как минимум, их голкипера Путилова, ставшего одним из главных героев заключительного отрезка матча. За минуту до окончания основного времени он отразил удар Петра Шотурмы с «точки» и не позволил тому перевести игру в овертайм. Дмитрий не стал гадать и остался в центре ворот, лишь немного подпрыгнув на месте. Мяч попал аккурат ему в ноги.

«Хочу поздравить с победой всех наших болельщиков и поблагодарить их. Мы чувствовали их поддержку. Я ведь сам этот пенальти «наварил» — отдал неточный пас, после которого пошла атака на наши ворота. Хорошо, что всё так закончилось. Перед пенальти ничего не думал особенно, только как сыграть... Украинцы выбрали тактику действовать впятером против четырёх — это выматывает, приходится постоянно держать концентрацию. Так что хорошо, что мы забили и успешно защищались», — признался Путилов в эфире «Матч ТВ».

Выступление голкипера отдельно отметил и автор победного гола. Нападающий Артём Ниязов признался, что концовка встречи получилась очень нервной и поблагодарил Путилова за важнейший сейв.

«Нужно отдать должное команде соперника. При игре «четыре на четыре» мы были сегодня сильнее, но в большинстве соперник был очень грозен. Хорошо, что ребята выдержали в обороне, плюс спасибо нашему вратарю Диме Путилову за это спасение с пенальти. Люди у экранов, наверное, с ума сходили в этот момент. Спасибо за то, что он подарил нам эту путёвку в финал», — цитирует Ниязова пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Что касается забитого мяча, Ниязов был предельно скромен. Он отметил его важность для команды и высоко оценил пас в исполнении партнёра.

«Мой гол получился эффектным, но самое главное — он стал важным для команды и оказался победным. Для меня это самое главное. Отмечу хорошую передачу от Нандо. Я в тот момент уже закрыл глаза и прыгнул. Удачно попал по мячу и рад, что забил», — добавил Ниязов.

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Форвард не обошёл стороной и тему поведения украинских болельщиков, проявивших себя с не самой лучшей стороны не только по ходу матча, но и по его окончанию. Уже после финального свистка те освистали отечественных футболистов.

«Такое количество зрителей, болеющих против нас, только закаляло нашу команду. Мы ещё сильнее убедились в важности этой победы. Главное, что болельщики на трибунах в принципе есть. Они создают антураж мини-футбола и добавляют эмоций. Фанатов сборной России сегодня тоже было и видно, и слышно. Огромное спасибо каждому, кто болел за нас на трибунах и миллионам телезрителей, переживавших за сборную России у экрана», — заключил Ниязов.

Главный тренер сборной России Сергей Скорович также понимал, какая атмосфера будет царить вокруг противостояния с Украиной. Но отметил, что отечественные футболисты старались не придавать этому значения.

«Мы понимали, что у встречи будет особый антураж, но мы стойкие люди — мы просто делали свою работу и не обращали на это никакого внимания. Как мы видим, такая работа всегда вознаграждается. Ребята молодцы, действовали хладнокровно. Да, какие-то вещи можно улучшить, но и соперник многое не позволял реализовать. Всех поздравляю с победой! Это очень важный результат, но впереди финал. Никакой эйфории нет, спокойно будем готовиться к следующему сопернику. У нас очень опытная команда, мы давно работаем вместе и знаем, чего хотим добиться», — сказал Скорович.