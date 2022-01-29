«Бороться, чтобы не было стыдно»: Веснина о битве нервов в финале Australian Open, эмоциях Медведева и опыте Надаля

Финальный матч мужского разряда Australian Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем превратится в борьбу нервов. Об этом в интервью RT заявила трёхкратная победительница турниров Большого шлема Елена Веснина. По её словам, россиянину важно сконцентрироваться на игре. Также олимпийская чемпионка рассказала, почему вторая ракетка планеты не должен перегореть психологически, объяснила, как стоит вести себя в решающих встречах такого уровня, и предположила, что испанцу тяжело будет взять верх в пятисетовом противостоянии.

— Для Даниила Медведева финал Australian Open станет лишь четвёртым в карьере, тогда как для Рафаэля Надаля — 29-м. Но многие, учитывая возраст спортсменов, считают фаворитом россиянина. Согласны?

— Если взять последние результаты, то, наверное, так сказать можно. К тому же он является действующим чемпионом последнего на данный момент турнира Большого шлема — US Open. Но это не более чем рейтинг. Опыт же игры на таком уровне, конечно, находится на стороне Надаля, который, как мы все знаем, идёт за своей 21-й победой на ТБШ.

— На чьей стороне, на ваш взгляд, окажется ментальное превосходство: матёрого Надаля или жаждущего успеха Медведева?

— Огромную роль сыграет, кто в каком состоянии подойдёт к финалу. И речь идёт даже не о свежести, а о физическом восстановлении. Мы понимаем, на пути к решающему противостоянию оба провели по шесть матчей. В воскресенье их ждёт седьмой, самый важный. Нельзя также забывать, что в четвертьфинале и Рафаэль, и Даниил провели тяжелейшие пятисетовики, которые отняли немало сил. Думаю, Медведев должен выйти на корт в лучших кондициях. Возраст — не просто слово. Да, испанец находится в феноменальной физической форме, но ему уже 35 лет, а значит, на восстановление потребуется больше времени. А потому россиянину, на мой взгляд, крайне важно взять первый сет. И даже если для определения лучшего потребуется пять партий, Даниил выдержит. Плюс теннисисты на таких турнирах, как правило, не обходятся без различных травм. Поэтому мы говорим об очень тонком льде.

Мне бы хотелось, чтобы победил Медведев. Тем более в прошлом году он уже добрался до финала Australian Open, но уступил первой ракетке Новаку Джоковичу. Сейчас же он как никогда готов к этому успеху.

— Может ли Медведев в преддверии финала столкнуться с излишним волнением? Всё же за ним будет следить весь мир, тогда как Надалю к такому давлению не привыкать.

— Поверьте, даже на таком уровне оно всегда присутствует, и неважно, какой по счёту финал ТБШ ты проводишь. Думаете, выигравший в своей карьере всё Надаль не переживает? Ничего подобного. Его тоже будет колотить. Но, выйдя на корт, ты обязан, как профессионал, сфокусироваться на том, что умеешь лучше всего — играть в теннис. Ни в коем случае нельзя думать о том, как всё сложится, хотя психологически это непросто. В этом плане здорово, что у Дани в активе есть победа над Джоковичем на US Open. Она придаст ему уверенности в собственных силах и в решающие моменты добавит хладнокровия.

— В чём заключается шанс Медведева в противостоянии с испанцем, если говорить непосредственно об игре?

— Во-первых, он умеет действовать на длинных розыгрышах и знает, как им противостоять. Надаль на сто процентов постоянно будет затягивать соперника в них. Во-вторых, у Дани одна из лучших подач в туре. На мой взгляд, в этом компоненте он Рафаэля превосходит. Резюмируя, россиянину важно выдерживать свою линию в плане тактики и грамотно подавать. Именно подача станет тем фактором, который принесёт ему львиную долю относительно лёгких очков. Если у тебя каждый розыгрыш затягивается на 20—30 ударов, просто не успеваешь восстановиться. Когда же подаёшь эйс, появляется хотя бы небольшая пауза.

— Кто, на ваш взгляд, попытается действовать первым номером? Или оба спортсмена предпочтут дожидаться ошибки соперника?

— Сложно сказать. Даня — очень интересный, многогранный теннисист. Он может выйти на корт и играть от соперника. Он готов дожидаться ошибки и отойти на три-четыре метра за заднюю линию, обороняясь против более мощных оппонентов, а может, напротив, пойти вперёд. Думаю, в финале Australian Open мы увидим в большей степени борьбу нервов. Медведеву важно будет найти то место на корте, где он будет чувствовать себя комфортнее.

— Вы сказали, что матч станет борьбой нервов, но ведь с ними у россиянина периодически возникают проблемы. Например, в полуфинале со Стефаносом Циципасом он срывался на судью.

— Такой у него темперамент. Даня вспыльчивый, ему всегда хочется справедливости, чтобы его услышали. К сожалению, с этим ничего не поделаешь. Излишние эмоции могут помешать ему, и Медведев сам это прекрасно знает. Он рискует пойти по тонкому льду. Не хотелось бы, чтобы его вывела из себя какая-нибудь мелочь, незначительный отвлекающий фактор. Важно будет сохранить фокус на игре от начала и до конца. Когда идёшь за победой на турнире Большого шлема, тебя ничто не должно отвлекать. Мы всё понимаем — нервы. Хочется порой выпустить пар, но нужно чувствовать грань. Дане допустимо швырнуть ракетку или покричать, но голову он обязан сохранять холодной. На провокации нельзя поддаваться.

— В силу лучшей физической готовности может ли у Медведева появиться преимущество в мощи?

— Не могу сказать, что Даня мощнее. Он просто моложе. Отсюда лучшее движение, чем у Надаля. Но все мы знаем о невероятных бойцовских качествах Рафы. Он ведь способен брать верх в тех встречах, где на него уже никто не ставит. Откуда-то изнутри он достаёт свой невероятный удар, обводит соперника у сетки, находясь едва ли не в подтрибунном помещении. Поэтому он и великий чемпион. И чтобы его обыграть, нужно подойти физически готовым к этому испытанию. Я думаю, на данный момент они абсолютно равны. Да, у одного лучше подача и он моложе, а другой обладает невероятным опытом. Но в целом выделить фаворита нереально.

— В случае победы над Надалем можно будет говорить о том, что россиянину по силам сместить Джоковича с вершины рейтинга ATP?

— Я бы не сказала, что Даниил готов доминировать в туре. Сложно судить, ведь самого главного фаворита и действующего чемпиона Australian Open мы не увидели. Пока мы можем лишь гадать. Конечно, россиянин способен занять первое место в рейтинге ATP, вопрос в том, на какой срок он задержится на вершине. Думаю, он готов стать лучшим теннисистом мира и уже это доказал своими победами и стабильностью на протяжении трёх лет. Даня находится в топе, а соперники боятся и уважают его. Но сравнивать Медведева с Надалем и Джоковичем рано. Для этого надо пройти долгий путь.

— Вы сами играли в финалах ТБШ и трижды одерживали в них победы. Какой совет можете дать Медведеву? С каким настроением стоит выходить на корт?

— Даниил не нуждается в моих советах. Но самое важное —сохранить спокойствие и хладнокровие, не отвлекаться. Ты должен словно находиться в воздушном шарике и видеть только мяч и, может, ещё тренера на трибунах. Необходимо сохранять фокус и бороться до конца. Поверьте, в финалах ТБШ тебе никто ничего не подарит. Там каждое очко придётся выгрызать и сдирать ноги в кровь. Это настоящее поле боя.

— Не рискует ли Медведев в таком случае заранее перегореть психологически?

— Всё возможно, но Даниил — очень умный и думающий спортсмен. По его действиям на корте видно, как он размышляет над каждым розыгрышем, как хитро выстраивает тактику. Уверена, он правильно подготовит себя к противостоянию с Надалем. Опять же не нужно себя накручивать. Все знают, что стоит на кону, так зачем грузить себя лишними мыслями? Есть маленькая хитрость: не думать, что это финал. Просто бороться, чтобы после окончания встречи тебе не было стыдно. Даня должен быть полностью удовлетворён тем, как отдал всего себя.