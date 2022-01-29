Кафельников: Надаль не выдержит темпа Медведева в финале АО-2022

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Олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил шансы россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года с испанцем Рафаэлем Надалем.
Кафельников: Надаль не выдержит темпа Медведева в финале АО-2022
  • AP

«Медведеву надо просто играть так, как он играл до этого. Уверен, что Рафаэль не выдержит темпа. Физически его не хватит на этот матч», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Кафельников считает, что Медведев, несомненно, сильнее Надаля по игре. Бывший теннисист уверен, что россиянин победит в финале в четырёх сетах.

Финальный матч Australian Open — 2022 Медведев — Надаль пройдёт 30 января. Игра начнётся в 11:30 мск.

Российский теннисист в матче 1/2 финала переиграл в четырёх сетах грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поздравила Медведева с выходом в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года.

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