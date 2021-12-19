Поцелуй Медведевой и Милохина, госпитализация Тарасовой и новый имидж Косторной: что обсуждают в мире фигурного катания

Татьяна Тарасова пропустила финал «Ледникового периода» из-за госпитализации, что очень взволновало болельщиков и фигуристов. Евгения Медведева и Даня Милохин завершили выступление на шоу обидным падением и долгим поцелуем. Алёна Косторная покрасила волосы в ярко-красный цвет, а Елизавета Туктамышева отпраздновала 25-летие. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Долгожданный поцелуй

На этой неделе в телецентре «Останкино» прошли съёмки двух последних выпусков сезона шоу «Ледниковый период».

Выступления Евгении Медведевой и Дани Милохина получились поразительными. Особенно пара отличилась в предпоследнем, новогоднем прокате под Happy New Year группы ABBA. Чисто исполненную программу ребята завершили искренним и долгим поцелуем, которого от них так ждали поклонники. Теперь фанаты Медвелохиных, как ласково называют пару Жени и Дани, ещё больше уверились в том, что между молодыми людьми развиваются более близкие отношения, нежели просто дружба. Как оказалось, такого мнения придерживаются даже Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

«Мне не хочется разбирать, что они катали. Я этого даже не помню! Помню только, как они смотрели друг на друга, как в конце целовались… так на душе хорошо! Я как сваха Бабариха! Но вы так хорошо подходите друг другу, ребят. Это мы с Татьяной Анатольевной Тарасовой так считаем», — заявила олимпийская чемпионка.

После проката Милохин рассказал, что они с Евгенией не репетировали поцелуй, хотя договорённость о нём была.

«Мы договорились, что поцелуй будет только там. Женя спрашивала: «Как долго будет? А как?» Я говорил, что мы поймём и решим прямо там, на съёмках», — приводит слова тиктокера радио «Комсомольская правда».

Последний выпуск «Ледникового периода» проходил в формате гала-концерта — каждая пара исполняла свой лучший номер, добавив в него немного новых, более сложных элементов. Медведева и Милохин повторили программу под Uptown Funk и справились с ней вполне успешно, если бы не нелепое падение партнёра буквально на ровном месте. На простом танцевальном элементе Даня потерял равновесие и растянулся на льду прямо перед жюри. Ведущая шоу Алина Загитова даже пошутила, что это был такой «подкат к судьям».

«Да, это такой новый элемент, просто многие не поняли, но ничего страшного», — согласился с ней тиктокер.

Одним из немногих, кто оценил «новый элемент» Милохина, оказался олимпийский чемпион Максим Траньков, входивший в жюри этого выпуска. Он поставил ребятам высшую оценку 6.0, дав весьма экстравагантное объяснение.

«Все признаются этой паре в любви, а мне всегда пишут, что я не люблю Медведеву. Так вот: все, кто это пишет, идите в жопу!» — заявил бывший спортсмен.

Съёмки восьмого сезона «Ледникового периода» окончились, хотя в телеэфир финальный выпуск выйдет уже после Нового года. Все участники признавались, что им грустно прощаться с проектом, поскольку он был не просто просто работой, но и важной частью жизни. Так, по словам Медведевой, она сильно изменилась благодаря шоу.

«Я очень многому научилась. Даня научился собираться, я — расслабляться. Чувствую себя раскованнее, освободилась от зажимов, стала добрее, проще», — рассказала двукратная чемпионка мира.

Но даже с окончанием шоу одна из самых эффектных пар продолжит участвовать в различных проектах вместе. Так, 23 декабря Евгению и Даню ждёт съемка в ещё одной популярной передаче Первого канала — «Вечерний Ургант». Фанаты уже готовятся: рисуют плакаты и ждут от ведущего интересных заданий для звёзд эфира.

Переживания за Тарасову

Праздничные съёмки «Ледникового периода» оказались омрачены отсутствием бессменного члена жюри Татьяны Тарасовой, что изрядно взволновало поклонников фигурного катания. Недавно из-за плохого самочувствия прославленный тренер не смогла поехать в Сочи на этап Гран-при, который должна была комментировать для Первого канала, и всё это вкупе вызвало опасения по поводу её здоровья. Отчасти подтвердил их хореограф-постановщик «Ледникового периода» Илья Авербух, который после съёмки финального эпизода обратился к публике со слезами на глазах.

«Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать её», — сказал он.

На следующий же день соцсети были заполнены трогательными признаниями и добрыми пожеланиями в адрес Тарасовой не только от участников проекта, но и от множества других фигуристов и тренеров.

«Татьяна Анатольевна, мы все вас очень любим! Здоровья вам! Пожалуйста, поправляйтесь», — написала в Instagram олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина.

Позже стало известно, что Тарасова была госпитализирована, предположительно, из-за высокого давления, однако никаких подробностей о её состоянии по-прежнему не сообщается.

«Тревожные новости… Знаю, что заслуженный тренер России по фигурному катанию, наша гордость Татьяна Тарасова госпитализирована… Татьяна Анатольевна, желаю вам скорейшего выздоровления и сил! Верю, что всё обязательно наладится! Всё будет хорошо! Мы все мысленно с вами», — написала двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая.

Сама тренер, не привыкшая рассказывать о собственных проблемах публично, лишь поблагодарила за поддержку.

«Друзья мои, вижу, читаю ваши тёплые пожелания, добрые слова. Спасибо всем большое за поддержку и любовь», — написала специалист в Instagram.

Внимание президента

Всенародная любовь к ледовым шоу не осталась незамеченной и президентом России Владимиром Путиным. Глава государства пригласил 13-летнюю школьницу из Ставропольского края Таню Троценко на представление Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Ранее в рамках акции «Ёлка желаний» президент уже исполнил мечту девочки о балете «Лебединое озеро». Таня, проходящая лечение от онкологического заболевания в Санкт-Петербурге, побывала на постановке Мариинского театра. 15 декабря Путин позвонил девочке, чтобы узнать о её впечатлениях от балета, и заодно предложил организовать для неё поездку в Москву на шоу Навки. Семья школьницы с радостью приняла приглашение.

Сама олимпийская чемпионка была польщена вниманием президента к её шоу.

«Безумно приятно, что Владимир Владимирович обратил внимание и пригласил Татьяну на наше ледовое шоу «Лебединое озеро». С огромным удовольствием, с честью и с радостью приглашаю всю семью, всех родных и близких, друзей Татьяны на нашу сказку. Хочу встретить её лично, показать ей всё закулисье. В преддверии Нового года такие чудеса случаются с людьми, это так приятно. Надеюсь, наша сказка подарит ей незабываемые моменты счастья», — цитирует Навку Sport24.

Новая Косторная

Алёна Косторная шокировала поклонников не только травмой, которая лишила её возможности бороться за олимпийскую путёвку, но и кардинальной сменой имиджа, покрасив волосы в ярко-красный цвет.

«Не живётся мне спокойной жизнью», — так фигуристка прокомментировала видео в своём новом образе.

Впрочем, к таким экспериментам чемпионка Европы прибегает не в первый раз: летом она покрасилась в фиолетовый.

Пока тренироваться фигуристке запрещено, она активно занялась развитием собственного YouTube-канала. Алёна уже опубликовала два видео, в одном из которых наносит макияж левой рукой за 12 минут, а в другом рассказывает о своих любимых платьях для выступлений. Спортсменка, которая сломала правую руку и пока вынуждена всё делать левой, посетовала, как неудобно живётся левшам, потому что «практически всё сделано для правшей».

«Очень тяжело что-то делать ножницами, резать, вырезать, писать. Большинство всего сделано под правую руку — это дико неудобно, потому что те же ножницы просто не режут. Как бы я их ни поворачивала, они у меня не режут, и из человека, который всегда пытался всё сделать самостоятельно, я превратилась в человека, который при любой возможности делает так: «Ма-а-ам». И это отвратительно, потому что и родителям неудобно за мной бегать и помогать мне, и мне неудобно постоянно их просить», — рассказала фигуристка.

На этих видео Алёна позитивна и вовсе не похожа на человека, который недавно распрощался со своей мечтой выступить на ближайших Олимпийских играх. По мнению спортивного психолога Виктории Борзенковой, в такие моменты спортсменам необходимы «положительные стимулы аудитории, которая даёт ресурс и поддержку».

«Существует алгоритм стадий проживания неудачи (утраты). Все стадии являются нормой и элементом психологической разгрузки, реагированием на потерю. Интенсивность и глубина переживаний индивидуальна. Главное — не застревать и дойти до стадии «всплытия», чтобы вернуться в деятельность либо принять рационально-взвешенное решение на дальнейшую перспективу», — приводит слова Борзенковой «Матч ТВ».

Сама Косторная заявила, что ставить крест на своей карьере не собирается и будет готовиться к ОИ-2026. К тому времени ей будет 22 года, что достаточно много по меркам современного одиночного женского катания. Американский журналист Дейв Лиз, к примеру, жёстко высказался относительно дальнейших перспектив российской фигуристки.

«Сразу вслед за травмой на этой неделе Косторная заверила нас, что хочет соревноваться ещё четыре года. Даже несмотря на то, что фигуристка без тройного акселя и четверных в любом случае не продержится и четырёх минут с тренерами команды Тутберидзе», — заявил он в подкасте TheSkatingLesson.

Откровения Императрицы

Впрочем, перед глазами у Косторной прекрасный пример спортивного долголетия — Елизавета Туктамышева, которая на днях отпраздновала 25-летие и как никогда близка к поездке на первую в своей карьере Олимпиаду.

При этом в жизни Императрицы, как называют Елизавету фанаты, есть место не только фигурному катанию. Спортсменка называет себя «гедонистом с большой буквы», который наслаждается каждой минутой. Так, например, она любит вкусную еду и хорошее вино, хотя и не всегда может себе это позволить.

«В сезоне у меня достаточно плотный график обычно, и я стараюсь дома отдыхать, потому что, когда идёшь в ресторан, хочется выпить вина, отдохнуть. Я боюсь, что я как-то слишком отдохну. Стараюсь в сезоне уже дома больше время проводить, режим соблюдать. А вот летом на веранде посидеть — это милое дело», — рассказала чемпионка мира 2015 года в программе Первого канала.

При этом Туктамышева также служит примером гармоничных взаимоотношений с тренером Алексеем Мишиным, который помог ей преодолеть множество кризисов и вернуться в сборную России спустя шесть лет.

«Меня всегда удивляло, насколько он чувствует своих спортсменов. Если я прихожу в плохом настроении и себя неважно чувствую, он это сразу понимает. Очень проницательный», — рассказала фигуристка.