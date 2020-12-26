Навка: вероятность заболеть коронавирусом на ледовых шоу меньше, чем в метро или магазине

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, основатель и генеральный продюсер компании Navka Show, рассказала, насколько велика вероятность заболеть коронавирусом на ледовых шоу.
Навка: вероятность заболеть коронавирусом на ледовых шоу меньше, чем в метро или магазине
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Вы видите, какой огромный у нас зал («Мегаспорт» — RT). Он вмещает 16 тысяч зрителей. Посчитали с Роспотребнадзором, что максимум к нам могут прийти три тысячи человек. На таком огромном пространстве невозможно заразиться. Здесь намного меньше вероятность заболеть, чем в транспорте и магазинах. Мы соблюдаем все меры предосторожности. Повсюду маски, сантиайзеры», — заявила олимпийская чемпионка. 

Ранее Навка рассказала о занятиях шестилетней дочери фигурным катанием.

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