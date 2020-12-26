Навка рассказала о занятиях шестилетней дочери фигурным катанием

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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о занятиях шестилетней дочери Надежды фигурным катанием.
Навка рассказала о занятиях шестилетней дочери фигурным катанием
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«У нас всё достаточно серьёзно. Если не хочешь — значит, не будешь чемпионкой. Но я не ращу себе замену. Просто хочу, чтобы мой ребёнок нашёл себя в жизни. Если это будет фигурное катание, буду за неё рада. Если что-то другое — тоже. Главное, чтобы Надя была счастлива. Пока ей безумно нравится. Она живёт этим и рвётся на лёд. Приходит домой и показывает мне всевозможные новые элементы», — рассказала олимпийская чемпионка.

Ранее Навка заявила, что Москва стала потрясающе красивым городом. 

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