Навка: Москва стала потрясающе красивым городом, нужно отдать должное Собянину

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о любимых местах в Москве.
Навка: Москва стала потрясающе красивым городом, нужно отдать должное Собянину
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Самое любимое — Красная площадь. Зимой ты катаешься там на коньках, летом просто гуляешь. Сидишь в кафе в ГУМе... Выпьешь кофе или съешь традиционный пломбир. В целом я очень люблю Москву. Надо отдать должное Сергею Собянину — Москва стала потрясающе красивым городом. Мне есть с чем сравнивать. Четыре года назад была в Нью-Йорке и удивилась, насколько он стал хуже и грязнее. Москва же — столица России. Красивая и чистая, вся светится. Гордишься, когда бываешь там», — рассказала олимпийская чемпионка. 

Ранее Навка призналась, что не смотрит чемпионат России по фигурному катанию.

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