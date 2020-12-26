Навка: Москва стала потрясающе красивым городом, нужно отдать должное Собянину

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о любимых местах в Москве.

«Самое любимое — Красная площадь. Зимой ты катаешься там на коньках, летом просто гуляешь. Сидишь в кафе в ГУМе... Выпьешь кофе или съешь традиционный пломбир. В целом я очень люблю Москву. Надо отдать должное Сергею Собянину — Москва стала потрясающе красивым городом. Мне есть с чем сравнивать. Четыре года назад была в Нью-Йорке и удивилась, насколько он стал хуже и грязнее. Москва же — столица России. Красивая и чистая, вся светится. Гордишься, когда бываешь там», — рассказала олимпийская чемпионка.

Ранее Навка призналась, что не смотрит чемпионат России по фигурному катанию.