Тарасова поблагодарила болельщиков за поддержку после госпитализации

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась со словами благодарности к своим поклонникам за поддержку после госпитализации.

«Друзья мои, вижу, читаю ваши тёплые пожелания, добрые слова. Спасибо всем большое за поддержку и любовь», — написала Тарасова в своём Instagram.

Тарасова из-за повышенного давления была госпитализирована 14 декабря. 74-летний тренер из-за плохого самочувствия пропустила съёмки полуфинала и финала телевизионного шоу «Ледниковый период» (она является одним из членов жюри) и оказалась в больнице.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев пожелал здоровья Тарасовой.