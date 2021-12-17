Стало известно, из-за чего была госпитализирована Тарасова

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в больницу из-за повышенного давления.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что Тарасова была госпитализирована 14 декабря.

Прежде стало известно, что 74-летняя Тарасова из-за плохого самочувствия пропустила съёмки полуфинала и финала телевизионного шоу «Ледниковый период» (она является одним из членов жюри) и оказалась в больнице.

Ранее президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков признался, что ФФККР не имеет сведений о состоянии здоровья Тарасовой.