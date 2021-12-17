Горшков признался, что ФФККР не имеет сведений о состоянии здоровья Тарасовой

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков затруднился ответить на вопрос о состоянии здоровья заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Татьяна Тарасова находится в больнице? У меня нет информации. К сожалению, ничего нового сказать не могу. Состояние здоровья? У меня нет такой информации. Я не смог дозвониться», — цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

74-летняя Тарасова из-за плохого самочувствия пропустила съёмки полуфинала и финала телевизионного шоу «Ледниковый период», где она является одним из членов жюри, и была госпитализирована.

Ранее Киркоров призвал болельщиков молиться о здоровье Тарасовой.