Горшков признался, что ФФККР не имеет сведений о состоянии здоровья Тарасовой
- РИА Новости
«Татьяна Тарасова находится в больнице? У меня нет информации. К сожалению, ничего нового сказать не могу. Состояние здоровья? У меня нет такой информации. Я не смог дозвониться», — цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».
74-летняя Тарасова из-за плохого самочувствия пропустила съёмки полуфинала и финала телевизионного шоу «Ледниковый период», где она является одним из членов жюри, и была госпитализирована.
Ранее Киркоров призвал болельщиков молиться о здоровье Тарасовой.