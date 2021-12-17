Губерниев: очень переживаю за здоровье Тарасовой

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев пожелал здоровья заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, которая была госпитализирована по состоянию здоровья.
Губерниев: очень переживаю за здоровье Тарасовой
  • РИА Новости

«Татьяне Анатольевне я желаю всяческого выздоровления! Она, конечно, фантастическая женщина, всей страной за неё переживаем. Она ведь вместе с Олегом Павловичем Табаковым комментировала открытие Олимпиады в Турине. Нас с Татьяной Анатольевной многое связывало, поэтому очень переживаю и рассчитываю, что она вернётся и на «Ледниковый период» к комментарию фигурного катания. Лично с ней, к сожалению, в последнее время не общался: она плохо себя чувствует. Зачем её лишний раз тревожить?» — сказал Губерниев RT.

74-летняя Тарасова из-за плохого самочувствия пропустила съёмки полуфинала и финала телевизионного шоу «Ледниковый период», где она является одним из членов жюри, и была госпитализирована.

Ранее Филипп Киркоров призвал болельщиков молиться о здоровье Тарасовой.

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